Stop ai diesel euro 3 nella nuova fascia verde sino a giugno: firmata l'ordinanza

L'inquinamento ambientale a Roma resta a valori stellari, e il sindaco Gualtieri è deciso a dichiarare guerra ai veicoli più inquinanti e a tenerli quanto più possibile fuori dai confini della rinnovata e più ampia fascia verde, delimitati lo scorso novembre.

Per questo motivo è stata firmata un'ordinanza che rinnova sino al 30 giugno quanto stabilito in quella di novembre, ovvero il divieto di circolazione dei veicoli più inquinanti nella nuova fascia verde da lunedì a sabato, per tutto il giorno.

Cosa dispone l'ordinanza

L’ordinanza, firmata il 28 febbraio (ultimo giorno di validità di quella precedente), conferma sino al 30 giugno il divieto di accesso e circolazione nella fascia verde per i seguenti veicoli:

gli autoveicoli benzina e diesel Pre-Euro 1, Euro 1 ed Euro 2

gli autoveicoli diesel Euro 3

i ciclomotori e motoveicoli alimentati a benzina e a gasolio Pre-Euro 1 ed Euro 1

Lo stop, come detto, riguarda l’area del territorio di Roma delimitata dal perimetro coincidente con quello della nuova ZTL "Fascia Verde", ed è in vigore dal lunedì al sabato (ad esclusione dei giorni festivi infrasettimanali) nell'orario 0.00 - 24.00.

A giugno 2023 le telecamere per il rispetto dei confini della nuova fascia verde

L’ordinanza resta in vigore in attesa che si completi la realizzazione del piano di segnalamento della nuova Ztl fascia verde, un piano che prevede anche l'installazione di telecamere per il controllo automatico degli accessi e che dovrebbe essere ultimato entro giugno 2023.

Le deroghe

Sono comunque previste delle deroghe: per i veicoli muniti da contrassegno per persone invalide, per quelli adibiti a servizi di polizia, sicurezza, emergenza e soccorso, per i mezzi pubblici di linea e per quelli dedicati alla gestione dei rifiuti.