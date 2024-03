Disturbi del comportamento alimentare, studenti in piazza contro il governo: "Fondi tagliati"

Studenti in presidio sotto al ministero della Salute per chiedere al governo un maggiore impegno sui disturbi del comportamento alimentari (Dca). L’iniziativa si è svolta venerdì 15 marzo, Giornata nazionale del fiocchetto lilla, dedicata ai disturbi dell’alimentazione e della nutrizione.

La mobilitazione degli studenti

A manifestare sono stati gli attivisti dell’Udu (Unione degli universitari) e quelli della Rete degli studenti medi di Roma e del Lazio, insieme ad altre associazioni. Gli studenti si sono ritrovati in piazza Castellani con palloncini lilla e striscioni. “Dopo un lungo percorso di informazione e sensibilizzazione continuiamo a scendere in piazza – spiegano gli attivisti della rete degli studenti medi del Lazio - anche per rilanciare e dar voce alla nostra proposta di legge, che chiede l’introduzione di sportelli d’ascolto multidisciplinari in ogni scuola e università per garantire il diritto a un’assistenza psicologica per tutte e tutti in maniera gratuita ed accessibile. Con la legge di bilancio di gennaio il governo Meloni ha tagliato i 25 milioni di fondi per il contrasto ai Dca”. La proposta di legge presentata dagli attivisti, infatti, “è ancora ferma alla commissione Cultura della Camera - spiegano - chiediamo di approvarla velocemente per avere un servizio di assistenza psicologica, psicoterapeutica e di counselling in scuole e università, che possa basarsi su personale professionista e interfacciarsi con il servizio sanitario”. Gli studenti hanno invitato i partiti d’opposizione a manifestare con loro. Hanno risposto all’appello Elly Schlein del Pd, Francesco Silvestri del M5S ed Elisabetta Piccolotti di Alleanza Verdi – Sinistra Italiana. A fianco degli studenti c’erano anche la Cgil e lo Spi Cgil: “Il governo e il Parlamento – afferma la Cgil – hanno l’obbligo di rispondere all’appello che arriva dalle studentesse e dagli studenti: va approvata la proposta di legge sull’assistenza psicologica in scuole e università. Al tempo stesso è necessario rafforzare la rete dei servizi sociosanitari sul territorio. Questo governo ha dimenticato i giovani e sta smantellando il futuro del nostro Paese: auspichiamo che, almeno su questa proposta del mondo studentesco, si possa trovare una convergenza per dare e risposte e risorse efficaci”.

Le parole di Rocca sui Dca

Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, in occasione della Giornata del fiocchetto Lilla, ha scritto sulla sua pagina Facebook: “Un obiettivo importante del nostro Servizio sanitario regionale è restituire speranza e gioia di vivere ai tanti ragazzi che soffrono di un Disturbo del comportamento alimentare. Sono tante le cause psicologiche che possono essere alla base di un malessere che coinvolge tanto la psiche quanto il corpo. In occasione della Giornata nazionale del fiocchetto lilla, desidero ribadire con forza il nostro impegno per prevenire e contrastare patologie così diffuse e spesso non semplici da diagnosticare. Questi pazienti, sempre più giovani, hanno bisogno di un intervento tempestivo e multidisciplinare, frutto di una forte alleanza tra le famiglie e le strutture sanitarie”.