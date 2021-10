VIDEO | Il tram 3 è sempre più una chimera: attese fino a 45 minuti

Chi va in ospedale, chi all'università, chi al cimitero: la linea 3 si fa desiderare troppo spesso

La linea 3 attraversa diversi punti della città e collega Valle Giulia a Trastevere. Spesso, però, si verificano ritardi che, a quanto raccontato dai cittadini intervistati, arrivano fino a un'ora.

"Devo andare in ospedale e alle 13 chiudono le visite: con il tram rischio sempre di non riuscire ad andarci", "Una mia amica all'università l'ha aspettato per 40 minuti ed è arrivata tardi", "Lo prendo tre volte al giorno e aspetto sempre", sono alcune delle tstimonianze che abbiamo raccolto.