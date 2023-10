Disabilità, l'Ater provinciale mette a disposizione 5 alloggi per il Dopo di Noi

Quella della provincia di Roma è la prima Ater del Lazio a mettere a disposizione alloggi popolari per il progetto "Dopo di noi", cioè l'applicazione di una legge (112 del 2016) che si occupa delle persone disabili non autosufficienti che perdono genitori e familiari. L'azienda regionale, che da poco ha visto lasciare l'incarico di commissario straordinario da parte del leghista Tonj Bruognolo, dà seguito a una convenzione regionale del 2022.

Ad entrare nel cosiddetto "elenco del patrimonio immobiliare solidale", cioè la lista di immobili di proprietà pubblica che sono stati messi a disposizione di iniziative a scopo sociale, sono cinque appartamenti normalmente gestiti da Ater e si trovano in altrettanti comuni della provincia di Roma: uno in via De Gasperi 8 ad Ariccia, uno in via Umberto I 108 a Civitella San Paolo, uno in viale Umberto I 21 a Formello, uno in via Marche 1 a Genzano e l'ultimo in via della Pescara 25 a Lariano. "L’obiettivo del provvedimento - fanno sapere da Ater - è garantire la massima autonomia e indipendenza delle persone con disabilità, consentendogli per esempio di continuare a vivere, anche quando i genitori non possono più occuparsi di loro, in contesti il più possibile simili alla casa familiare o avviando processi di deistituzionalizzazione".

“L’adesione da parte dell’Ater provincia di Roma al programma ‘Dopo di noi’ - commenta Laura Corrotti, consigliera di FdI in Regione e presidente della commissione urbanistica e politiche abitative - è un segnale che accolgo con soddisfazione perché indica un’apertura importante agli aspetti legati all’inclusione per quelle persone con disabilità che vivono quel periodo di vita successivo alla scomparsa dei genitori o dei familiari più prossimi. La scelta di mettere quindi a disposizione cinque alloggi rappresenta per tutti loro l’avvio di un processo importante con l’obiettivo di garantire la massima autonomia e indipendenza”.