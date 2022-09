Case famiglia, allarme "rosso": serve l'adeguamento delle rette per sopravvivere

Massimiliano si è ritrovato solo. I funerali del padre Aldo, ospite di una residenza sociale per anziani, si sono svolti martedì 13 settembre e lui da quel momento ha cercato, inutilmente, il conforto di amici e operatori della casa famiglia di cui è ospite, Casa Salvatore, nel quartiere di Serpentara in III municipio. La carenza di risorse per le coop che si occupano di disabili Massimiliano è un adulto con disabilità, ormai senza genitori, del quale si occupano gli operatori della struttura in cui passa la maggior parte del suo tempo. Una vita quotidiana serena, ma non facilissima. Anche perché ormai da tempo le cooperative sociali che gestiscono le case famiglia a Roma denunciano scarsità di risorse per garantire...

Il contenuto è riservato agli abbonati.