Dalla Regione quasi 1 milione di euro per l'autonomia delle persone disabili

Quasi un milione di euro per realizzare centri nei quali i cittadini diversamente abili possano essere accompagnati in un percorso di autonomia che valorizzi e accresca le loro capacità. La Regione, infatti, ha appena pubblicato un avviso da 970.000 euro per aprire 8 "Agenzie per la Vita Indipendente".

Lo scopo è creare un servizio che faccia da ponte tra persone fragili e le loro famiglie con i servizi presenti sul territorio. All'interno, i diversamente abili troveranno sia i cosiddetti consulenti alla pari sia figure professionali che individuino le reali esigenze di chi si rivolge ai centri.

Orientamento alla scelta delle opportunità assistenziali, facilitazione all'accesso ai servizi, individuazione di soluzioni alloggiative al di fuori del contesto familiare e promozione di percorsi fuori dagli istituti, costituzione di gruppi di auto-muto-aiuto e di reti territoriali sono i punti principali sui quali si baserà l'attività delle 8 agenzie che l'avviso regionale finanzierà.

Il bando si rivolge a enti del terzo settore in forma singola o associata e le associazioni temporanee di scopo costituite o in costituzione, con scadenza della presentazione delle domande fissata al 10 ottobre. Gli enti dovranno essere iscritti al Registro unico nazionale del Terzo Settore, avere nell’oggetto sociale o nelle previsioni statutarie l’indicazione che richiama al loro svolgimento di attività prevalente nel campo della disabilità, possedere comprovata esperienza almeno triennale nell’ambito della Vita Indipendente. Questi centri dovranno garantire l’erogazione dei servizi in modo quanto più possibile omogeneo sul territorio: uno avrà sede a Roma, altri 3 nell’area metropolitana di Roma, 4 nelle province del Lazio, rispettivamente nei territori delle quattro Asl di riferimento di Viterbo, Frosinone, Latina e Rieti.