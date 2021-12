Disabile sfida la metro Cipro: “Era dedicata alle paralimpiadi e noi le facciamo tutti i giorni”

La fermata Cipro da omaggio agli atleti delle paralimpiadi, a prova agonistica per i pendolari disabili. "Benvenuti a Roma", ironizza Dario Dongo, avvocato e giornalista che si è improvvisato a documentare il disagio quotidiano dei cittadini disabili sui mezzi pubblici, prendendo a caso limite proprio la fermata Cipro.

L’utente in carrozzina, aiutato da un passante, si fa aiutare nella discesa delle scale per accedere alla metropolitana. Nessun ascensore, esterno e interno, in suo aiuto, tantomeno un montascale.

La fermata Cipro è solo una delle tante stazioni inaccessibili a Roma, sulla linea A almeno 5 hanno gli ascensori fuoriuso. Non è la prima volta che Cipro ottiene poi il merito per accessibilità: già nel 2019 un disabile, non potendo uscire dalla stessa stazione, fu portato in braccio da alcuni passanti sollevando numerose polemiche.

Altrettante ne arrivano ora, ma il motivo è ancora più significativo: “La fermata metropolitana di Cipro era dedicata alle Fiamme Gialle che hanno partecipato alle Paraolimpiadi, in effetti le paraolimpiadi noi le facciamo tutti i giorni” spiega Dongo. Le barriere architettoniche sui mezzi pubblici sono una prova a cui lui come tanti altri utenti disabili si sottopongono ogni giorno, prosegue, “a Roma come in altre città d’Italia per cercare di vivere, semplicemente, come tutte le persone dotate di un cuore a una testa”.

Così come ascensori e montascale, anche le scale mobili esterne, necessarie per la discesa dei passeggeri verso la banchina, sono k.o.

Atac per l’accessibilità

Secondo i dati diffusi da Atac ad aprile 2021, a Roma si contano nelle linee metroferroviarie 735 impianti totali, di cui 154 oggi però fuori uso. Tra linee A, B e B1, C si contano oggi 75 fermate, ma 37 sono interessate da problemi di accessibilità.

Una cartolina di accessibilità a poche ore dall’entrata in vigore della disability card, la tessera che permetterà un più facile accesso alle persone con disabilità ai servizi. A Roma ancora un volano sui trasporti.