Nominati i nuovi direttori della Caritas e del centro missionario della Diocesi di Roma

Venerdì 18 giugno il diacono Giustino Trincia e la suora Elisa Kidane sono stati nominati rispettivamente direttore della Caritas di Roma e del Centro Missionario della Diocesi di Roma.

I due uffici, insieme all’Ufficio Migrantes, saranno coordinati da monsignor Benoni Ambarus, attuale direttore della Caritas e vescovo ausiliare incaricato per la carità, le missioni e la pastorale delle migrazioni.A nominarli, è stato il cardinale Angelo De Donatis, vicario del Santo Padre per la diocesi di Roma.

Il diacono Giustino Trincia e Don Paolo Salvini

Dal mese di settembre a guidare l’organismo preposto alla pastorale della carità saranno il diacono Giustino Trincia come direttore e don Paolo Salvini come vicedirettore.

Trincia (64 anni) è ordinato diacono permanente nel 2015 e dal Dal 2019 condivide l’esperienza della Comunità Laudato Sì Roma 2 e collabora con la Fondazione “Salus Populi Romani” della diocesi di Roma, per la prevenzione e la lotta al sovraindebitamento e all’usura. Dall’ottobre 2020 è il segretario della Consulta Nazionale Antiusura “San Giovanni Paolo II” Onlus.

Don Paolo Salvini romano classe 1962, nel 1998 è stato nominato parroco a San Giuseppe Moscati e dal 2011 è alla guida della parrocchia di San Fulgenzio. Per molti anni è stato responsabile per la Caritas del Settore Ovest.

Suora Elisa Kidane

Dal mese di luglio, a dirigere l’ufficio preposto alla cooperazione missionaria sarà suor Elisa Kidane, religiosa delle Missionarie Comboniane. Nata nel 1953 in Eritrea e dal 2008 è cittadina italiana. È stata missionaria con la sua congregazione in Perú, Ecuador e Costa Rica e superiora nella Delegazione della Casa generalizia a Verona. Molte le collaborazioni giornalistiche, in modo particolare con le riviste Nigrizia, Cittadini del Mondo, Milizia Mariana, Mosaico di Pace.