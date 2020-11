Coronavirus, positivo dipendente del dipartimento Patrimonio: sede chiusa, avviata la sanificazione

Un dipendente del dipartimento Patrimonio e Politiche abitative è risultato positivo al coronavirus. Come da protocolli sanitari, a seguito dell'accertamento del contagio avvenuto, per le giornate di oggi e domani, martedì 3 e mercoledì 4 novembre, i locali del dipartimento resteranno chiusi ai dipendenti e al pubblico per le consuete operazioni di sanificazione. La sede, in piazza Giovanni da Verrazzano numero 7, riaprirà regolarmente giovedì 5 novembre.

