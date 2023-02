Alloggi popolari, dipartimento casa in tilt: due dipendenti per 3.500 domande arretrate

L'organico ridotto del 50% in meno di tre anni e solo due risorse dedicate alla lavorazione delle domande di alloggio popolare. Sono questi, i freddi e crudi numeri forniti dagli stessi uffici che all'interno del dipartimento politiche abitative di Roma Capitale si occupano di far scorrere le graduatorie Erp.

Una commissione trasparenza sullo scorrimento della graduatoria Erp

I dati sono emersi durante l'ultima commissione trasparenza convocata dal consigliere di Fratelli d'Italia Federico Rocca, richiesta da Unione Inquilini per aver chiarimenti sullo stato di avanzamento della graduatoria Erp, relativa al bando 2012 e che a fine 2022 è stata aggiornata al 31 dicembre 2020. Dal capostaff dell'assessore Tobia Zevi, Carlo Mazzei, passando per la dirigente ad interim Debora Masini, il concetto ripetuto più volte è sempre lo stesso: manca l'organico.

"Un grande sforzo per i contributi all'affitto"

"I nostri uffici stanno facendo un lavoro significativo ed importante - ha esordito Mazzei - anche al cospetto di una carenza di personale che caratterizza non solo il nostro dipartimento, ma tutti gli uffici comunali. Bisogna però dare atto che hanno compiuto un lavoro rilevante". La sottolineatura del capostaff è duplice e tocca due aspetti: l'accoglienza del pubblico e lo smaltimento dei bandi per il contributo all'affitto finanziato dalla Regione Lazio. "Il nuovo sportello è aperto tre volte a settimana - ricorda Mazzei - e tutto il personale si impegna per garantirne la piena efficienza. Riguardo all'affitto, abbiamo smaltito il bando 2019 digitalizzando tutte le domande, abbiamo ultimato anche quello 2020 e siamo in dirittura d'arrivo per quello 2021, a breve pubblicheremo l'elenco dei beneficiari".

In una settimana il Comune procede ad assegnare un alloggio disponibile

Ma il grande sforzo sugli affitti, ha evidentemente lasciato più scoperta la parte riguardante lo scorrimento della graduatoria e l'assegnazione delle case. "Ma siamo riusciti a velocizzare le operazioni - specifica Masini - perché nell'arco di una settimana redigiamo l'assegnazione e consegniamo le chiavi". Certo, il pacchetto di alloggi a disposizione "non è enorme" e spesso le condizioni "non sono ottimali" ma il lato positivo da registrare è che "si sono ridotti tantissimo i rifiuti da parte dei nuclei familiari - spiega la dirigente ad interim - perché lavoriamo diversamente sull'abbinamento tra persone e case, pensando di più alle esigenze di chi chiede un alloggio. Sui tempi ci stiamo velocizzando, speriamo si possa fare lo stesso con Ater".

Personale ridotto del 50% dal 2020, solo in 2 per 3.500 domande di casa popolare

Certo, i numeri rispetto al personale in dotazione fino a prima del Covid erano diversi: 55 unità nel 2020, 52 nel 2021 e poi il crollo a 26 tra il 2022 e il 2023. Il 50% in meno di dipendenti a operare nella direzione emergenza abitativa. "Io sono arrivata da maggio - continua Debora Masi - ma posso immaginare che il Covid abbia influenzato pesantemente, bloccando il lavoro per lungo tempo. E' anche per questo che potrebbe essersi accumulato un ritardo di 18 mesi tra il penultimo e l'ultimo aggiornamento della graduatoria Erp". Ad essere realmente drammatica è la situazione dell'ufficio che si occupa di smaltire le domande di alloggio e le integrazioni: solo due unità per un totale di oltre 3.500 pratiche nuove e oltre 3.000 integrazioni, cioè utenti che chiedono di aggiornare il punteggio in base a problematiche sopraggiunte (malattia, disabilità, perdita del lavoro, aumento del nucleo familiare, sentenza di sfratto). Nello specifico parliamo di un arretrato di 2.029 domande e 1.600 integrazioni per il 2021 e 1.509 domande e 1.500 integrazioni nel 2022.

De Santis (LcR): "Conseguenza della mancanza di programmazione"

Per Antonio De Santis, consigliere della lista civica Virginia Raggi ed ex assessore al personale, questa carenza di risorse è "una naturale e malsana conseguenza della totale mancanza di programmazione da parte di questa amministrazione - dichiara - che affronta l'argomento in oggetto con interventi puramente spot e senza porre una reale attenzione a un tema così complesso e socialmente rilevante come quello degli alloggi popolari. Cosa si aspetta a potenziare un servizio di cruciale importanza per la città? Come si può pensare di offrire servizi efficienti ai romani senza un'adeguata programmazione assunzionale?".