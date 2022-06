Incendio Malagrotta: cosa succede se i valori di diossina superano la soglia?

L'enorme incendio che ha avvolto uno dei due impianti Tmb di Malagrotta, ancora in fase di spegnimento come riferito anche dal sindaco Roberto Gualtieri in assemblea capitolina, preoccupa non solo per le pesanti ricadute sul ciclo dei rifiuti della Capitale, ma anche per le conseguenze sulla salute dei cittadini. L'eventuale diffusione di diossina è un pericolo concreto, anche se al momento l'Arpa Lazio fa sapere che i primi dati raccolti dal monitoraggio non fanno registrare valori sopra la soglia di legge nel raggio di 2,5 km dal luogo del rogo. Ma cosa succede se questi valori dovessero salire nelle prossime 48 ore?

La diossina è un inquinante organico cancerogeno

Secondo la Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima), i rischi per la salute umana sarebbero enormi "essendo ben noti gli effetti cancerogeni e neurotossici della diossina sul corpo umano" spiega il presidente Alessandro Miani. "La diossina è un inquinante organico persistente classificato dalla Iarc come cancerogeno certo per l'uomo - prosegue Miani -, oltre ad avere effetti neurotossici ed essere un distruttore endocrino. Il rischio aereo della diossina è limitato all'area interessata dai fumi del rogo e, in caso di nube tossica, a tutto il territorio colpito dalla ricaduta a terra dei fumi".

Nel 90% dei casi l'esposizione è dovuta all'assunzione di frutta, verdura e carne

Come sottolinea la Sima, nel 90% dei casi l'esposizione umana alla diossina "avviene per via alimentare attraverso il ciclo alimentare completo -prosegue il numero uno della società - frutta e verdura, foraggio di animali, allevamenti di animali, erbivori, carnivori di cui l'uomo si ciba. La diossina si bioaccumula soprattutto nei tessuti grassi dell'uomo e la sua emivita è piuttosto lunga: dai 5,8 ai 11,3 anni a seconda del metabolismo e dell'abbondanza di massa grassa". Anche per questo il Campidoglio, con un'ordinanza del sindaco Gualtieri annunciata già il 15 sera poco dopo lo scoppio dell'incendio, ha sconsigliato in via precauzionale il consumo di frutta, verdura e carne provenienti da colture e allevamenti della zona interessata. "Studi effettuati nella terra dei fuochi - prosegue Miani -hanno evidenziato presenza di diossina anche nel latte materno ed in quantità maggiori nelle donne più adulte che per più anni hanno assorbito ed accumulato l'inquinante tossico".

"Per via aerea l'inquinamento è limitato al sito dell'incendio"

Quando, invece, la diossina è diffusa per via aerea "l'esposizione è limitata alla zona dell'incendio - informa la Sima - in quanto la diossina è una sostanza chimicamente pesante che tende a precipitare entro brevi distanze dal luogo di emissione in atmosfera. Oltre alla diossina anche altre sostanze tossiche e cancerogene come metalli pesanti e furani possono liberarsi da un rogo di rifiuti e su questo le autorità dovranno monitorare aria, suolo e acque per comprendere quali e quanti inquinanti hanno interessato l'incendio". Anche da parte della Società Italiana di Medicina Ambientale, quindi, si sconsiglia l'assunzione di prodotti agricoli coltivati nelle zone adiacenti l'impianti e carni di animali allevati nelle stesse aree. "Bene evitare contatto diretto con i fumi tossici che possono contenere anche altre sostanze irritanti per le vie respiratorie e le mucose esposte" conclude Miani.

Il prof: "Effetti acuti sulla cute e vie respiratorie"

Anche il docente di malattie dell'apparato respiratorio dell'università internazionale medica UniCamillus, Angelo Coppola, si sofferma sulle conseguenze della nube prodotta dal rogo, in un intervento durante la trasmissione "Gli Inascoltabili" su New Sound Level: "Dobbiamo distinguere due tipi di effetti diretti dovuti all'esposizione alle diossine - spiega -, quelli acuti e cronici. Gli effetti acuti dipendono molto dalla modalità e soprattutto dal tipo di esposizione: possono verificarsi sulla cute se si viene investiti oppure essere respiratori che vanno dal broncospasmo, dalle infiammazioni delle vie aeree fino a conseguenze più importanti tipo le polmoniti da inalazione. Ovviamente quando ci troviamo di fronte a questi eventi è importantissimo cercare di proteggersi dall'esposizione diretta".

"La diossina ha tempi di eliminazione anche di anni"

"Le misure di precauzione sono quelle di allontanarsi dall'investimento diretto dal fumo tossico - prosegue il docente -ed in questo caso ci vengono d'aiuto le mascherine e dobbiamo cercare di non stare a contatto diretto con l'esposizione inquinante. Le diossine possono contaminare gli alimenti derivati dal grasso animale, quindi le carni, o i prodotti vegetali che non vengono bonificati. E' importante e sarà determinante attuare una bonifica dei terreni circostanti al sito dell'evento questo è molto importante. Le diossine sono molecole stabili che possono avere dei tempi di eliminazione molto molto lunghi, anche di anni".