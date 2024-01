Mezzocammino peggio di Malagrotta, dopo l'incendio è allarme diossina. il M5S striglia Gualtieri

Non si placa la preoccupazione dei residenti di Mezzocammino e dintorni, a quasi dieci giorni dall'incendio di una discarica abusiva che si è verificato il 31 dicembre all'alba a largo Benito Jacovitti. L'Arpa Lazio, infatti, ha reso pubblici i risultati dei monitoraggi avvenuti fino al 5 gennaio e quanto emerge è allarmante: i valori di Diossina sono ancora alti. Più di quelli rilevati nelle immediate vicinanze dell'incendio al Tmb1 di Malagrotta del 24 dicembre.

I valori di Diossina nell'aria a Mezzocammino

Il giorno dell'incendio, mentre le squadre dei vigili del fuoco all'opera sin dalle prime ore del 31 dicembre erano impegnate per domare le fiamme, i tecnici dell'Arpa Lazio posizionavano una centralina a circa 100 metri di distanza. I primi risultati sono stati diffusi il 4 gennaio e si riferivano al giorno stesso dell'incidente: 6,5 picogrammi per metro cubo di Diossina. Nonostante questo, la Protezione Civile spiegò che a distanza di tre giorni le famiglie potevano rientrare a casa, perché i valori si riferivano al momento dell'incendio. L'8 gennaio, però, Arpa ha corretto il tiro: il valore espresso dalla centralina è una media della presenza di Diossina su tre giorni, dal 31 dicembre al 2 gennaio. Questo significa che ci sono state concentrazioni più alte o più basse e che il risultato è 6,5 pg/m3.

I dati Arpa dell'8 gennaio

Ma quello che fa preoccupare ancora moltissimo le famiglie residenti a largo Jacovitti e quelle che si trovano nelle immediate vicinanze, sono i valori venuti fuori nei giorni successivi. Arpa Lazio, infatti, in seguito anche alle pressioni e richieste del comitato di quartiere nei giorni scorsi, ha continuato il monitoraggio e pubblicato l'8 gennaio nuovi dati. Riguardano i giorni dal 2 al 5 gennaio e fanno emergere un fatto: la concentrazione di Diossina è superiore a quella rilevata dopo l'incendio del Tmb1 di Malagrotta, nel pomeriggio della Vigilia. Infatti, consultando la tabella sul sito dell'agenzia regionale, si può leggere che a Mezzocammino il 2 e 3 gennaio ci sono stati 0,61 pg/m3 di Diossina, il 3 e 4 gennaio 0,72 pg/m3, il 4 e 5 gennaio infine 1,6 pg/m3. La Diossina, quindi, ha ripreso a crescere a quasi una settimana dall'incendio. Forse perché la combustione dei rifiuti, ammassati per anni illegalmente nelle autorimesse abbandonate di largo Jacovitti, sta continuando. E i rifiuti sono ancora lì.

Peggio di Malagrotta

Le prime rilevazioni di Arpa dopo il rogo a Malagrotta (il secondo al tmb, dopo quello di giugno 2022), avevano fatto emergere la presenza di Diossina ferma a 0,2 pg/m3. Un valore raccolto da un campionatore ad alto volume installato dai tecnici dell'Agenzia a 100 metri a sud dall'incendio, con un secondo installato a 500 metri a nord. Secondo l'Oms, l'organizzazione mondiale della sanità, nel documento stilato nel 2000 sulle linee guida per la qualità dell'aria, stabilisce in 0,1 pg/m3 il valore di concentrazione di diossine e furani in ambiente urbano, con elevata variabilità di zona in zona. Valori superiori a 0,3 indicano la presenza di una fonte di emissione localizzata. In ogni caso, l'incendio a Mezzocammino ha sprigionato valori molto al di sopra di quello di Malagrotta, sia nei primi tre giorni dal fenomeno, sia il 4 e 5 gennaio. Leggermente superiori il 2 e 3 gennaio e il 3 e 4 gennaio.

Anche I Policlorobifenili (PCB) non lasciano tranquilli. Il report di Arpa fa sapere che la centralina ha rilevato la presenza nell'aria di 180 picogrammi per metro cubo il 4 e 5 gennaio, un dato cresciuto nel tempo: nei giorni immediatamente successivi all'incendio erano 130 picogrammi. I PCB sono considerati inquinanti persistenti con una tossicità che, in alcuni casi, si avvicina a quella della Diossina. Per questo i cittadini e la politica chiedono un'azione da parte delle istituzioni e il M5S tira in ballo il sindaco Roberto Gualtieri.

L'attacco del M5S: "Dov'è Gualtieri?"

"Che fine ha fatto il Sindaco? - si chiedono Virginia Raggi, Antonio De Santis, Marco Cerisola e Carla Canale, i primi due consiglieri capitolini di M5S e Civica -. I dati Arpa mostrano e dimostrano concentrazioni superiori a 0,3 pg/m3 di Diossine e non solo. Anche il valore dei PCB è persino aumentato. Parliamo di valori complessivamente maggiori a quelli che si sono sviluppati in occasione dell’incendio al mb di Malagrotta o a quelli verificatisi in occasione dei 'botti di Capodanno'". E' stata quindi protocollata una mozione urgente "che speriamo venga discussa già oggi pomeriggio (9 gennaio, ndr) in assemblea capitolina, approvata all'unanimità. Non si può attendere oltre un intervento chiaro del Sindaco nella sua veste di Commissario Straordinario ai rifiuti, oppure utilizzando le ordinanze urgenti previste dagli artt. 50 e 54 TUEL in caso di pericolo per la salute pubblica e incolumità pubblica: Gualtieri metta in sicurezza gli abitanti del territorio".

"Da ieri sono riprese anche tutte le attività dopo le festività natalizie - aggiunge Canale, consigliera della Civica Raggi in IX municipio - e siamo preoccupati anche per i bimbi che frequentano le scuole del quartiere. Per questo motivo insieme alle altre forze di opposizione abbiamo chiesto un consiglio straordinario sul tema per far luce delle attività svolte in occasione dell’incendio non soltanto dal municipio ma anche dal sindaco Gualtieri che ricordiamo è commissario di governo in tema rifiuti dal 2022". I pentastellati chiedono venga disposto "il divieto delle attività sportive all’aperto, il divieto di raccolta e consumo di alimenti di origine vegetale prodotti nell’area individuata, nonché il divieto di pascolo e razzolamento degli animali da cortile, e con raccomandazione di tenere chiuse le finestre in caso di fumi persistenti e maleodoranti e di limitare le attività all’aperto con particolare riguardo a quelle ludico – ricreative per la durata di 48 ore".

Anche la lista Calenda Sindaco, che ha sottoscritto la richiesta di consiglio straordinario in IX, attacca il Campidoglio: "A conti fatti non possiamo esimerci da un’amara considerazione - scrivono in una nota la capitolina Flavia De Gregorio e i municipali Marco Muro Pes e Fulvio Bellassai - evidentemente per il Campidoglio l’episodio accaduto a Mezzocammino non merita la stessa attenzione di quello registrato al TMB di Malagrotta. I metri cautelativi adottati per il primo e per il secondo sono, infatti, molto diversi, nonostante i dati dell’Arpa relativi al sito di Malagrotta abbiano evidenziato una gravità di minore portata".

La lettera del senatore De Priamo a Gualtieri

Anche da Palazzo Madama arriva una tirata di giacca a Gualtieri. Il senatore di Fratelli d'Italia Andrea De Priamo, membro della commissione parlamentare di inchiesta sugli illeciti legati ai rifiuti, reati ambientali e agroalimentari, ha scritto il 9 gennaio al Sindaco chiedendo un intervento deciso sul largo Jacovitti. Dopo aver ripercorso la storia dell'area, nella quale si ricorda che largo Jacovitti è frutto di una convenzione urbanistica del 2007, non rispettata dal costruttore che è stato anche denunciato alla Procura della Repubblica per inadempimenti urbanistici, De Priamo avanza a Gualtieri una richiesta specifica: "L'adozione di un'ordinanza in danno - si legge nella missiva - della società costruttrice, con l'esecuzione urgente degli interventi volti alla bonifica dell'area e al ripristino della piazza, dei parcheggi e dell'autorimessa sottostante". Il senatore si aspetta "un segnale immediato" da parte del Campidoglio "a tutela della legalità e della sicurezza".

Sette scuole nelle vicinanze: "Si bonifichi l'area"

Nelle immediate vicinanze di largo Jacovitti, infatti, esistono la scuola d'infanzia Fiore di Loto, il Giardino delle stelle, Lupo Alberto, Pimpa, l'asilo nido Nati Oggi, Calimero e la Sergio Bonelli. "Siamo tutti molto preoccupati. Soprattutto perché abbiamo visto come gli organi competenti si siano mobilitati con prescrizioni e raccomandazioni a seguito dell'incendio a Malagrotta - commenta Francesco Aurea del comitato di quartiere -, qui abbiamo valori certificati dall'Arpa molto più alti e in pieno centro abitato, eppure l'Asl non si è espressa né le istituzioni hanno preso una posizione esplicita e rassicurante. Gualtieri non è intervenuto e ci aspettavamo almeno un commento. Adesso l'urgenza è la bonifica dell'area e lo smaltimento di tutto il materiale residuo andato a fuoco, anche quello rimasto all'interno dell'autorimessa, lo stiamo chiedendo al municipio con cui abbiamo interlocuzioni continue. Dopo 10 anni di immobilismo è necessario un deciso cambio di passo".