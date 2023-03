Il cardinale vicario De Donatis ha annunciato le tre nuove nomine nella diocesi di Roma riguardanti Ufficio per le comunicazioni sociali e dell’Ufficio per la cooperazione missionaria tra le Chiese, dell’Ufficio per la cultura e per il Servizio diocesano per la tutela dei minori.

Il nuovo direttore dell’Ufficio per le comunicazioni sociali e dell’Ufficio per la cooperazione missionaria tra le Chiese è Padre Giulio Albanese, giornalista e sacerdote ordinato nel 1986. Nel ’97 ha fondato la Missionary Service News Agency successivamente divenuta Missionary International Service News Agency. Nel suo curriculum tante collaborazioni con numerose testate giornalistiche da Radio Radi a Limes, passando dal Messaggero. Attualmente è editorialista di Avvenire e dell’Osservatore Romano ed insignito del titolo di Grande ufficiale della Repubblica Italiana per meriti giornalistici nel Sud del mondo.

Incaricato all’Ufficio per la cultura Monsignor Giuseppe Lorizio (1952), ordinato nel 1976 è incardinato nella diocesi di Roma dal 1984, specializzato in Teologia fondamentale presso la Pontificia Università Gregoriana. Ha conseguito inoltre la Licenza in Filosofia alla Pontificia Università Lateranense. È membro del Comitato scientifico della Rivista rosminiana di filosofia e di cultura, dei simposi rosminiani, della rivista Studium e della rivista Lateranum. L'intrecciarsi e il rincorrersi della ricerca filosofica e del sapere della fede costituiscono l'orizzonte della sua esperienza di ricerca, espressa in numerosi lavori e da anni è impegnato nello studio della genesi del pensiero rosminiano.

Padre Hans Zollner, tedesco nato il 19 novembre 1966 è il nuovo consulente per il Servizio diocesano per la tutela dei minori. Gesuita, teologo e psicologo, collabora alle riviste Gregorianum e La Civiltà Cattolica. Membro della Pontificia Commissione per la tutela dei minori, è uno dei maggiori esperti nel campo della salvaguardia e della prevenzione degli abusi sessuali.