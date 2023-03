La chiusura della fase diocesana della causa di beatificazione del servo di Dio Ivan Bonifacio Pavletić

Venerdì 10 marzo 2023 alle ore 12:00 presso la Sala della Conciliazione, costituita per il Tribunale nel Palazzo Apostolico Lateranense si terrà la sessione di chiusura dell’inchiesta diocesana sulla vita, le virtù eroiche e la fama di santità e di segni del Servo di Dio Ivan Bonifacio Pavleti?, religioso della Congregazione dei Figli dell’Immacolata Concezione.

L'evento sarà presieduto da monsignor Giuseppe D’Alonzo, delegato dal cardinale vicario Angelo De Donatis. A costituire il tribunale ci saranno monsignor D’Alonzo, delegato a presiedere; monsignor Francesco Maria Tasciotti, delegato episcopale; don Andrea De Matteis, promotore di giustizia; Marcello Terramani, notaio attuario; Francesco Allegrini, notaio aggiunto. Sarà presente il postulatore Paolo Vilotta.

Pavleti? nacque in Croazia, il 25 giugno 1864 e all'età di 22 anni si recò a Graz dove si iscrisse alla “Società Cattolica dei giovani operai”, apprezzandone le iniziative religiose, dal momento che era molto riflessivo, amante del silenzio e della preghiera. Nel circolo incontrò un giovane moravo, Alberto Müller, che proveniva da Vienna e pensava di andare a Roma per realizzare la sua vocazione di consacrazione. Pavleti? decise di accompagnarlo e consacrarsi anche lui. Il 28 giugno 1887 fPavleti? u accolto nell’Istituto Figli Ospedalieri dell’Immacolata Concezione, oggi Figli dell’Immacolata Concezione, e accettato come postulante dal fondatore Luigi Maria Monti, oggi beato. Risiedeva in piazza Mastai, Roma, e prestava servizio nell’ospedale di Santo Spirito in Sassia come calzolaio e assistente dei malati. Prese il nome di fratel Bonifacio. Il 14 ottobre 1890, fu presso l’orfanotrofio di Saronno come “operaio calzolaio e maestro di orfani”, accompagnato dallo stesso fondatore. Nell’aprile del 1892, Pavleti? tornò a Roma e fu nominato vice maestro dei novizi. Nel marzo del 1896 l’emissione dei voti perpetui.

Durante gli anni al servizio nella concregazione Pavleti? fu afflitto da una tubercolosi polmonare laringea, che lo privò pian piano dell’uso della parola a tal punto da fargli annotare nel suo diario: "Il pregare con la bocca mi dà gran fastidio, pregherò con il cuore". Sabato 30 ottobre 1897, il Servo di Dio fece l’ultima confessione e giovedì 4 novembre morì. Venne sepolto al Verano, nella tomba della congregazione. Nel 2008 avvenne la traslazione nella chiesa della Casa generalizia dei Figli dell’Immacolata Concezione.

Il rito del 10 marzo sarà trasmesso sulla pagina youtube della diocesi di Roma.