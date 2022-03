Dino Zoff celebrato in Campidoglio per i suoi 80 anni

Cerimonia in Campidoglio per festeggiare Dino Zoff nel giorno del suo ottantesimo compleanno. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha voluto omaggiare il leggendario portiere della Nazionale con una targa consegnata in aula Giulio Cesare. La cerimonia si è svolta alla presenza dei familiari di Zoff, la moglie Anna e i nipoti, e di Marco Tardelli, anche lui protagonista del Mondiale di calcio vinto nel 1982 in Spagna.

Durante la premiazione è stato proiettato anche un filmato dove gli ex compagni - da Bergomi a Collovati passando per Cabrini, Conti e Boninsegna, ma anche Guccini, Pizzul e tanti altri - hanno voluto fare gli auguri a Zoff.

"Sono veramente emozionato, con questa carrellata di complimenti non è facile resistere- ha detto Zoff- Sono arrivato qua in punta di piedi anche se qualcosa ho fatto, ma non credo di meritare tutto questo. Da friulano tutti questi complimenti ti fanno venire qualche dubbio. Gli ottant'anni sono un bel traguardo, ma dopo il traguardo ci sono gli spogliatoi non è che c'è un'altra partita. Il calcio mi ha migliorato tanto come uomo e deve continuare a farlo, sennò mandiamo i bambini a correre e basta. Io ero un timido e con lo sport ho imparato a vivere. Soprattutto ho fatto quello che ho desiderato di fare e non ho rimpianti".

Il sindaco Gualtieri ha voluto fare i suoi personali auguri a Zoff a nome di tutta la città. "Auguri di buon compleanno da tutta Roma, che ha scelto come città di residenza- ha detto il primo cittadino rivolto al campione- Per me è un mito e un simbolo non solo di grande calcio, ma anche di come dovrebbe essere lo sport. Vorrei ringraziarla per quello che ha fatto e ha incarnato come grandissimo sportivo. Avevo 16 anni quando fece quella famosa parata sulla linea sul colpo di testa di Oscar contro il Brasile che ci portò alla vittoria del Mondiale. In un Paese in cui ci si divide su tutto non è un caso che solo su Zoff siano tutti d'accordo nel ritenerlo un grande uomo e un grande sportivo".

[immagini video Campidoglio]