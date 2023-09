Pasquale Basilicata non è più il direttore generale di Roma Tre

Da 28 anni a Roma Tre, da 11 direttore generale. La storia di Pasquale Basilicata ai vertici dell'ateneo di Ostiense è giunta al termine e a prendere la decisione è stato proprio lui. In una lettera inviata ai colleghi ha comunicato le dimissioni, anticipando la scadenza del mandato prevista il 31 ottobre.

Come riporta l'Ansa, Basilicata ha confidato nella lettera alcuni disagi dovuti agli ultimi anni di lotte intestine a Roma Tre: "Provo orrore per l'ipocrisia, il male di tutti i mali e la fonte, pressoché unica, di tutte le forme di corruzione nelle relazioni tra gli individui". Classe '54, l'ormai ex Dg ed ex direttore amministrativo, con un ruolo apicale nell'ateneo pubblico dal 1995, ha inoltre parlato di "inimicizie" e ha ammonito l'ateneo "che deve prepararsi ai prossimi trent'anni con unità, consapevolezza e orgoglio della grandezza che ha saputo costruire a dispetto degli eventi, delle aspettative di fallimenti e dei tanti interessi che ci hanno contrastato negli anni".

L'aria all'interno dell'università non è leggerissima ormai da tempo. A marzo 2022 l'allora rettore Luca Pietromarchi si è dimesso non senza polemiche, puntando il dito contro un clima divisivo che non aveva permesso di svolgere con serenità il proprio lavoro nell'ultimo periodo. Ancor prima, nel 2017, si era dimesso Mario Panizza in seguito a frizioni per la gestione di alcuni fondi.

A marzo 2022 il quotidiano La Repubblica ha pubblicato diversi approfondimenti relativi alla figura di Pasquale Basilicata, ritratto come "dominus" indiscusso di Roma Tre. Forti le polemiche anche in seguito all'assunzione del figlio Luca, entrato come "impiegato di concetto" e diventato velocemente, raccontava il quotidiano, un EP (elevata professionalità) grazie ad un concorso pubblico al quale, secondo la legge, non avrebbe potuto partecipare in quanto "figlio di".