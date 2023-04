"Dimissioni": il murale di Laika in via Rasella contro Ignazio La Russa

"Dimissioni" è il nome del murale apparso in via Rasella a Roma e targato Laika che ha come obiettivo Ignazio La Russa, presidente del Senato e finito al centro di un altro polverone.

Cosa ha detto La Russa?

Le polemiche attorno alla seconda carica dello Stato sono da ricondurre alle sue dichiarazioni di qualche giorno fa secondo cui l'azione dei partigiani a Via Rasella è stata "tra le meno gloriose della Resistenza perchè in Via Rasella uccisero componenti "di una banda musicale di semi-pensionati e non nazisti delle SS". Per lui attacchi da tutti i fronti compreso quello di Ruth Dureghello, presidente della Comunità Ebraica di Roma che su twitter ha postato: "Non erano musicisti, ma soldati delle SS che occupavano il Paese con la complicità dei fascisti e che deportavano gli ebrei nei campi di sterminio. Viva i partigiani che hanno messo a rischio la loro vita per restituire libertà e sovranità all’Italia".

La Russa si è poi scusato: "Ho sbagliato a non sottolineare che i tedeschi uccisi in via Rasella fossero soldati nazisti".

Il murale

Le scuse non sono bastate. In tanti chiedono le dimissioni di La Russa. Fra questi anche Laika che nel suo murale ha raffigurato un soldato nazista che suona una tromba dalla quale esce la parola "DIMISSIONI" e che sul braccio destro indossa una fascia col simbolo della chiave di violino. La street artist ha postato una foto su instagram della sua opera accompagnandolo con questo testo: "La Russa dimettiti! In Italia e al governo non c'è spazio per i Fascisti. Dedicato a Marisa Musu e a tutti i nostri nonni che hanno combattuto e sacrificato la loro vita per sconfiggere il nazifascismo..a tutti i poveri musicisti semi pensionati chiamati in causa ingiustamente".