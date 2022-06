Diane Keaton, Cesare Bocci e un gelato insieme a Roma Nord

Sono ormai diversi giorni che l'attrice statunitense Diane Keaton viene avvistata in giro per Roma, tra mercatini e negozi. Per i prossimi due mesi, infatti, sarà nella Città Eterna per girare "Book Club 2", sequel della prima pellicola uscita nel 2018. Il 30 maggio la Musa di Woody Allen, classe 1946, si è regalata un gelato dalle parti di Corso Trieste, nel II municipio.

L'account Facebook della gelateria "Dare" di via Bisagno, infatti, ha postato alcune foto di Diane Keaton insieme alla titolare Veruska Cardellicchio e alle dipendenti del locale, ma non solo. Infatti proprio quel giorno era passato di lì anche Cesare Bocci, interprete del vicecommissario Mimì Augello, spalla e amico del commissario Montalbano (Luca Zingaretti) sin dall'esordio della fortunata fiction tratta dai racconti di Andrea Camilleri, nel 1999.

Un incontro presumibilmente casuale, come dev'essere stato un caso che il giorno prima, il 29 maggio, Diane Keaton si sia ritrovata a passeggiare sulla ghiaia del mercatino di Conca d'Oro nel III municipio, tra oggetti vintage e chincaglierie, salutata dai passanti e immortalata da qualche curioso. Gli avvistamenti di sicuro non finiranno qui.

"Book Club 2 - The Next Chapter" è diretto, come nel caso del primo film, sempre da Bill Holderman e vede protagoniste, oltre a Keaton, anche Jane Fonda, Candice Bergen e Mary Steenburgen. Le quattro amiche intraprendono un viaggio in Italia per sole donne, che si trasformerà in un inatteso tour dell'Europa. Nel cast anche Andy Garcia, Don Johnson, Craig Nelson, Giancarlo Giannini, Hugh Quarshie e Vincent Riotta.