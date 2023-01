Tor Vergata aiuta la tutela delle iguane rosa. E Leo Di Caprio si congratula

Leonardo Di Caprio è diventato fan delle iguane rosa. Non solo: si è anche congratulato con l'università di Tor Vergata, ateneo che ospita gli studi dello zoologo Gabriele Gentile. Fu lui a descriverle come una nuova specie nel 2009, dopo i primi avvistamenti negli anni '80.

L'attore di Hollywood, sul suo account Instagram da oltre 56 milioni di followers, nei giorni scorsi ha pubblicato alcune foto del ritrovamento di nuovi esemplari giovani di iguane rosa, le "pink iguanas" che furono avvistate ormai quarant'anni fa. La missione di questo inizio 2023 è la prima a portare risultati del genere sull'isola di Isabela, la principale dell'arcipelago delle Galapagos, dove vive questa particolare specie di rettile.

Complimentandosi con lo staff del parco nazionale delle Galapagos, Di Caprio - noto attivista ambientalista - ha citato diverse autorità e gruppi che lavorano da tempo alla ricerca e tutela delle iguane rosa, incluso il dipartimento di Biologia di Tor Vergata. "Questa scoperta è una svolta significativa - ha fatto sapere il direttore del parco nazionale, Danny Rueda Cordova - che ci aiuta a identificare la strada per salvare le iguane rosa".

Un'attività che coinvolge anche il professor Gabriele Gentile, coordinatore del "Consortium for Iguana Genomes", iniziativa internazionale che coinvolge tra gli altri l'università di Leeds, quella malese di Kebangsaan e il Malaysia Genome Institute. Tre studenti di dottorato sono coinvolti in questa ricerca, Cecilia Paradiso, Julia Lopez Delgado e Mohd Syafiq Abd Rahim. “I loro progetti mirano a rivelare le basi genetiche degli adattamenti delle iguane – spiega Gentile - come per esempio la capacità che l’iguana marina ha di immergersi per lunghi minuti a profondità di più di dieci metri, ma anche dischiudere la storia demografica di queste specie, racchiusa nel genoma di questi animali di cui sappiamo ancora molto poco”.

Inoltre, Tor Vergata ha sviluppato un dispositivo Gps - grazie al lavoro dei dipartimento di Biologia e Ingegneria elettronica - che permette di capire come l'iguana rosa usa l'ambiente in cui vive e cosa sia necessario per la sua sopravvivenza. Questo dispositivo ha permesso al personale del Parco Nazionale Galapagos di localizzare con precisione alcuni nidi di iguana rosa, nell’area segnalata dai dispositivi. Recentissimamente, sono stati finalmente individuati alcuni individui neonati, mai visti prima".