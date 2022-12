I detenuti di Rebibbia aderiscono a bolletta sospesa

I detenuti della terza casa circondariale di Rebibbia hanno aderito alla colletta per la Bolletta Sospesa l'iniziativa promossa lo scorso novembre dalla Caritas di Roma.

Sono stati raccolti 146 euro da destinare alle persone, alle famiglie in difficoltà. La raccolta è avvenuta domenica 11 dicembre 2022 durante la Messa celebrata dal cappellano padre Moreno Versolato. Giustino Trincia diretto rella Caritas di Roma ha ringraziato i detenuti con una lettera.

Ecco il testo: "Vi scrivo allora per ringraziarvi di cuore, a nome mio e di tutta la Caritas diocesana di Roma, non solo per la vostra generosità ma anche per l’insegnamento che con la vostra testimonianza ci avete donato. San Paolo VI diceva che non abbiamo bisogno di maestri ma di testimoni. A tutti loro i nostri più cari auguri per il Santo Natale, nella consapevolezza che, nel Bambino che nasce “Dio padre è sempre accanto a noi, soprattutto nelle prove che la vita pone sul nostro cammino”.