Il Centro Carni sulla Togliatti diventerà un deposito dei tram. Il progetto

La prima gara risale addirittura al 2005. Ora, a distanza di quasi 20 anni, dovrebbe essere la volta buona. Atac ha pubblicato una gara aperta per la progettazione esecutiva e la realizzazione del nuovo deposito tramviario al Centro Carni di via Gino Severini, a pochi metri dalla futura tramviaPalmiro Togliatti. Si tratta di un’infrastruttura che, in tandem con quella di Porta Maggiore, andrà a potenziare, e di molto, la dotazione di tram in tutta la città. Del resto, nel 2025 andranno accolti i 121 nuovi tram da 18 metri che la società Caf ha cominciato di recente a produrre.

Nuovo deposito

La gara prevede un investimento complessivo di 126 milioni di euro ed i lavori saranno divisi in due fasi, di cui solo la prima, almeno in questo momento è stata finanziata. La prima fase, da 100 milioni complessivi, è finanziata dal decreto del ministero dell'Interno di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze e con il ministero per gli Affari Regionali e Autonomie. L’eventuale successiva attivazione della fase 2 per 26 milioni è vincolata, come detto, all’accertamento della disponibilità di copertura finanziaria.

Concentrandoci, quindi, sulla fase uno, verranno ristrutturati tutti edifici minori e, ovviamente, tutta l’officina. Nuovo look anche per il piazzale, gli attrezzaggi, la zona a verde, l’armamento, la trazione elettrica ed il collegamento con la futura linea tranviaria “viale Palmiro Togliatti”. Per quest’ultima, infatti, è stata appena aggiudicata la gara per la realizzazione. Le due opere, ovvero il deposito di via Severini e la tramvia diventano quindi cruciali per la “cura del ferro” di Roma. Il deposito Severini, che servirà la tranvia Togliatti e più in generale il quadrante est, sarà il principale polo manutentivo tranviario di Roma. Si svilupperà su 6 ettari ed offrirà ricovero a circa 90 tram.

La fase 2 prevede la realizzazione della copertura degli stalli dei tram, la realizzazione dei due impianti fotovoltaici rispettivamente da 1200 kW posto sulla copertura metallica, e quello da 200 kW posizionato invece sulla copertura dell’officina e da quota parte degli attrezzaggi dell’officina. In questo caso, come per il progetto del nuovo deposito degli autobus di piazza Ragusa, Patanè potrebbe coinvolgere Enel X per un project financing.

Tempistiche

Relativamente alla Fase 1, il progetto esecutivo dovrà essere consegnato entro 60 giorni, la durata dei cantieri è prevista in 795 giorni. I lavori, in ogni caso, dovranno essere consegnati entro il 31 dicembre 2026.

Vecchio progetto

Come detto, il prima bando di gara per il deposito di via Gino Severini risale al 2005. La gara era stata vinta dal raggruppamento temporaneo di imprese costituito dal Consorzio Cooperative Costruzioni, in qualità di mandataria, e, in qualità di mandanti, Salcef S.p.A., I.GE.M.A.S. Soc. Cons. a r.l., Project Automation S.p.A. e ERREGI S.r.l. (quest’ultima in qualità di progettista designato). Inoltre, il 19 maggio del 2006 era stato il contratto, per un importo complessivo di circa 52 milioni di euro.

Il 4 giugno 2012, però, l’Atac aveva disposto la revoca dell'aggiudicazione e di tutti gli atti della procedura di gara, a seguito di una rivalutazione dell'interesse pubblico legato alla realizzazione del deposito tranviario. Ai tempi, infatti, i costi dall’indizione della gara erano lievitati. Si era pensato, nel frattempo, di potenziare i depositi di Prenestina e Porta Maggiore. Inoltre, il Centro Carni rientrava nel piano, approvato nel giugno del 2011 dall’assemblea capitolina, di alienazione degli immobili di Atac. Infine, non c’era più certezza dei finanziamenti previsti, anni prima dal Comune di Roma e dalla Regione Lazio.