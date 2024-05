I pendolari della Roma Nord vogliono portare Atac in tribunale

Gente accalcata, banchine stracolme, distanziamento solo su carta. Erano queste, secondo il Comitato pendolari Ferrovia Roma Nord, le condizioni di viaggio degli utenti che dovevano utilizzare una delle peggiori ferrovie d’Italia ai tempi del covid. La Roma – Civitacastellana – Viterbo, meglio conosciuta come Roma Nord, ai tempi era gestita ancora da Atac prima di passare, dal 1° luglio 2022, a Cotral. La linea ha sempre versato in condizioni difficili, per usare un eufemismo. Criticità che sono divenute ancora più evidenti durante la pandemia. Così i pendolari, a distanza di anni, giovedì 9 maggio sapranno se riusciranno o meno a portare Atac in tribunale. Dopo aver presentato denuncia querela nel 2020, infatti, il gip del tribunale di Roma dovrà decidere se archiviare il fascicolo o mandare avanti le indagini.

La denuncia

La denuncia querela era stata presentata dagli avvocati Mario Sabatino e Cesare Antetomaso, incaricati dal comitato, lo scorso 29 ottobre 2020. Nell’atto venivano contestate le misure di contenimento della diffusione del virus covid-19. Secondo i pendolari, infatti, Atac non avrebbe garantito la sicurezza degli utenti della ferrovia Roma Nord, “mettendo quindi quotidianamente a repentaglio la salute propria, dei congiunti e di tutte le persone con le quali entrino in contatto, per il semplice fatto di dover utilizzare il servizio per recarsi a scuola o a lavoro” scrive il comitato in una nota.

Corse soppresse

In un periodo durante il quale il distanziamento sociale era un must, la ferrovia presentava, anche prima della pandemia, dei gravi problemi a livello di corse cancellate, circa il 40% ogni giorno, “proprio negli orari di punta, tali da provocare numerosi assembramenti nelle stazioni, con particolare riguardo a quella di Piazzale Flaminio in Roma, e all’interno dei treni”.

Dopo due anni di attesa, lo scorso 18 agosto 2022 i legali del Comitato pendolari ferrovia Roma Nord, depositavano un’istanza di avocazione delle indagini per il fascicolo aperto dalla procura presso il tribunale di Roma per evitare che il procedimento venisse archiviato.

La decisione

Arriviamo, così, a giovedì 9 maggio, giorno in cui si capirà se il procedimento avrà seguito oppure no. “Abbiamo raccolto video, foto e segnalazioni contenute in un plico consegnato al tribunale – spiega, a RomaToday, Fabrizio Bonanni, presidente del Comitato pendolare – gli utenti hanno anche contribuito economicamente per pagare le spese legali. Speriamo, ovviamente, che il gip si pronunci in maniera positiva. Vorrei sottolineare – continua – che si tratta di una causa civile, non risarcitoria, contro Atac. Contestiamo quindi al gestore della ferrovia le modalità con le quali è stata affrontata l’emergenza covid”.