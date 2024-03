Dengue, il ministero: "Potenziare la sorveglianza". Vaia: "Da Aeroporti di Roma ok ai test gratuiti"

Con l'arrivo del caldo sale l'allerta dengue in Italia con più sorveglianza e bonifiche. Son 95 contagi in totale in tutto il 2023 nel Lazio e oltre trecento in tutta Italia. Diciamolo subito, non siamo parlando di una pandemia stile Covid, ma la diffusione della Dengue non è da prendere alla leggera. La Regione, in base alle disposizioni nazionali, si è attrezzata con due ordini di vaccini per un totale di tremila dosi nelle prossime settimane da mettere a disposizione per chi dovesse recarsi in aree del mondo a rischio.



A quasi un mese dalla prima circolare sulla dengue della direzione della prevenzione del ministero della salute che innalzava l'allerta in porti e aeroporti in Italia, è arrivato un altro documento in cui il ministero indica che si dovranno predisporre in Italia misure di monitoraggio, individuando tutti i potenziali siti a rischio di introduzione di nuove specie di zanzare invasive, prevedendo controlli anche nelle donazioni di sangue.

Test in aeroporto

"Abbiamo la massima attenzione, però per il momento siamo tranquilli - ha rassicurato il ministro della Salute, Orazio Schillaci -. Detto questo, non abbassiamo la guardia su questo specifico aspetto". Per Schillaci "la pandemia c'è stata e purtroppo ci sarà probabilmente qualche altro evento pandemico, ma speriamo non a breve".

Tra le ipotesi si starebbe lavorando anche alla sperimentazione di un test rapido in aeroporto per chi arriva da zone a rischio. "C'è disponibilità da parte di Aeroporti di Roma ad avviare i test anti-dengue, su base volontaria e gratuita, ai viaggiatori sintomatici in arrivo dai Paesi a rischio. Stiamo lavorando, in questo caso, insieme alla Regione Lazio, alla Asl territorialmente competente e al laboratorio di Virologia dello Spallanzani per mettere in campo il progetto. Speriamo di essere pronti la prossima settimana", ha detto il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Francesco Vaia, interpellato dalla Dire sul tema.

"Inoltre - ha aggiunto Vaia- ho parlato con l'amministratore di ITA e con il responsabile della comunicazione, che si sono detti disponibili per una campagna di comunicazione sulla dengue con dei video informativi all’interno degli aeromobili. Vedremo come concretizzarla, ma intanto c’è disponibilità".

Fare prevenzione

"Non c'è nessun allarme dengue in Italia. Il nostro lavoro è quello di fare prevenzione e non dobbiamo farci trovare impreparati. Il senso della terza circolare ministeriale è quello di dire alle Regioni di mettere in campo tutte le azioni di prevenzione o buonsenso. Vogliamo anche dire agli operatori sentinella, cioè ai medici e ai pediatri di libera scelta, che se eventualmente dovesse verificarsi qualche caso di avvertirci immediatamente. Vogliamo tenere la situazione sotto controllo", ha aggiunto Vaia in merito alla nuova circolare sulla dengue diffusa dal ministero.

"Dopo la circolare sui punti di accesso negli aeroporti - ha proseguito Vaia - ora abbiamo dato alle Regioni disposizioni precise, anche per muoversi sulla formazione rivolta agli operatori sanitari sulle arbovirosi in generale e sulla dengue in particolare. Perché se è vero che la zanzara Aedes Albopictus (cioè la 'zanzara tigre') che abbiamo in Italia è meno pericolosa della Aedes Aegypti (la principale responsabile della dengue), è anche vero che l'Albopictus può essere potenzialmente vettore della dengue".

I consigli ai cittadini

Ma oltre alle Regioni, serve buonsenso anche da parte dei cittadini: "Si possono usare idrorepellenti, zanzariere, bisogna evitare che ci siano ristagni nei sottovasi, nelle fioriere o nelle anfore, di quelle che magari abbiamo sul terrazzo. Insomma: oltre a una attenzione di sistema, che coinvolga le Regioni, serve avere attenzione anche a livello individuale" Ma nessun allarme, tiene infine a ribadire Vaia alla Dire, è solo che "non possiamo ‘farci piovere addosso'".

I sintomi

Ma cos'è la Dengue? Di origine virale, è causata da quattro virus molto simili (Den-1, Den-2, Den-3 e Den-4) ed è trasmessa agli esseri umani dalle punture di zanzare che hanno, a loro volta, punto una persona infetta. Il virus circola nel sangue della persona infetta per 2-7 giorni, e in questo periodo la zanzara può prelevarlo e trasmetterlo ad altri. Per l'Europa è una "malattia di importazione", l'incremento è dovuto ai sempre maggiori spostamenti di merci e persone.

La malattia causa febbre nell'arco di 5-6 giorni dalla puntura di zanzara, con temperature anche molto elevate. Gli altri sintomi sono mal di testa acuti, dolori attorno e dietro agli occhi, forti dolori muscolari e alle articolazioni, nausea e vomito, irritazioni della pelle che possono apparire sulla maggior parte del corpo dopo 3-4 giorni dall'insorgenza della febbre.