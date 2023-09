Dengue, salgono casi a Roma e nel Lazio. I medici: "Necessario il tracciamento"

Salgono i casi di Dengue in Italia, con i contagi in aumento anche a Roma e nel Lazio per la prima volta. Sono 27 i casi confermati trasmessi localmente in Italia e notificati al 18 settembre. Questi casi sono riferiti a tre episodi di trasmissione non collegati tra loro in provincia di Lodi (21 casi confermati), in provincia di Latina, ad Aprilia, con due casi e in provincia di Roma con quattro casi con esposizioni in diverse parti della città metropolitana per cui sono in corso indagini per verificare eventuali collegamenti epidemiologici.

Numeri che si sommano ai 14 casi nel Lazio già segnalati nei giorni scorsi, con due persone che sono ricoverate all'istituto Spallanzani di Roma. Il primo paziente rintraccio è stato punto a Roma e non all'estero, da una zanzara portatrice del virus. Un caso "autoctono", com'è stato definito. "Tutti i casi sono guariti o in via di miglioramento. Dall'inizio dell'anno sono stati notificati anche 181 casi di Dengue importati da altri Paesi", si legge nel bollettino della febbre Dengue aggiornato oggi dall'Istituto superiore di sanità (Iss).

"Dai colleghi ci stanno arrivando decine di segnalazioni di quadri febbrili sospetti, non legati a Covid, che potrebbero far pensare a Dengue", afferma all'Adnkronos Salute Pierluigi Bartoletti, segretario provinciale della Fimmg Roma e vice segretario nazionale vicario della Fimmg, la Federazione italiana di medicina generale.

"I colleghi si sono allarmati ed è iniziato il tam-tam sulla nostra rete per capire come assistere questi casi sospetti. Adesso è però fondamentale tracciare i casi, siamo a 28 nel Lazio, capire se ci sono relazioni e analizzare anche dove andare a intervenire e prevedere anche l'evoluzione per non creare focolai. Si deve capire se siamo di fronte a casi autoctoni e prendere le dovute contromisure".