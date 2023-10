Dengue, una donna ricoverata allo Spallanzani: nuovo caso autoctono

Nuovo caso di Dengue a Roma, ancora un caso autoctono legato agli altri episodi registrati a nella Capitale. La paziente è ricoverata allo Spallanzani da questa mattina e sta bene.A dirlo all'Adnkronos Salute è Alessandra D'Abramo, dirigente medico Malattie infettive ad alta intensità di cure dell'Inmi facendo il punto sulla situazione Dengue a Roma e nel Lazio.

Secondo l'ultimo bollettino dell'Istituto superiore di sanità in Italia sono 261 i casi totali, 49 autoctoni, e nel Lazio sono 60 i contagiati. I 49 casi autoctoni sono riferiti a tre episodi di trasmissione non collegati tra loro in provincia di Lodi (28 casi confermati), in provincia di Latina (2 casi) e in provincia di Roma (18 casi con esposizioni in diverse parti della città metropolitana di Roma e 1 caso ad Anzio, per cui sono in corso indagini per verificare eventuali collegamenti epidemiologici).

"Le temperature sono piuttosto alte - risponde la dottoressa - e questo favorisce ancora la circolazione delle zanzare, ma con il calo termico la loro presenza dovrebbe scemare e così anche i casi".

Quali precauzioni vanno ancora mantenute? "Proteggersi dalle punture soprattutto nelle ore dove c'è una massiccia presenza di zanzare - risponde - e poi anche i medici devono avere una sorveglianza più attenta sui possibili casi Dengue in alcuni pazienti con la sintomatologia sospetta nelle zone di Roma, la parte Nord e il litorale laziale come Anzio e Latina" dove si sono registrati casi autoctoni.