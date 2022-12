La reazione dei romani alla demolizione del Palacavicchi: "Se tiravano giù il Colosseo mi faceva meno male"

"Se tiravano giù il Colosseo mi faceva meno male". Con questo stato d'animo è stata accolta la notizia della demolizione del Palacavicchi lo storico locale da ballo caraibico della Capitale. Il Palacavicchi (Via Ranuccio Bianchi Bandinelli 130) è stato per anni un posto dove i romani e non, hanno ballato, si sono divertiti e hanno sognato a suon di musica latina.

Lo scorso giovedì 1 dicembre sono iniziati i lavori di demolizione della struttura.La demolizione dell’impianto vastissimo (18mila metri quadrati, un ristorante, sei sale da ballo) si deve a causa di vari abusi non sanabili fatti e perché la discoteca manca dei requisiti minimi di sicurezza. La demolizione cancella fisicamente la discoteca ma non i ricordi dei tanti avventori che non scorderanno mai i balli, le bachate e l’atmosfera del Palacavicchi.

Una marea i messaggi social dei tanti che hanno passato serate intere a ballare al Palacavicchi. "Non si può chiedere un locale che ha fatto la storia dei balli caraibici non è giusto", "un colpo al cuore", "un pezzo di cuore che se ne va" sono solo alcuni dei messaggi per la demolizione del Palacavicchi. Un alone di romanticismo attorno alla sala da ballo difficile da dimenticare “Si dice che alcune cose , una volta che le hai amate, diventano tue per sempre. Questo penso sara‘ così per tanti di voi che in tutti questi anni avete fatto parte di questo luogo. Daje” scrive sui social un cliente che vede smantellato un pezzo della storia di Roma.