Deloitte apre una mega sede a via Veneto. Ospiterà 2.600 dipendenti

La Deloitte ha aperto una nuova sede in pieno centro a Roma. E non è una sede qualsiasi: è un quartier generale che ospiterà fino a 2.600 dipendenti e collaboratori, unificando tutte le sedi dislocate ad oggi sul territorio capitolino a servizio di oltre 750 clienti.

Deloitte inaugura una maxi-sede in centro

L'inaugurazione ufficiale è avvenuta il 16 gennaio, alla presenza di un gran numero di autorità. Dal ministro per gli affari europei Raffaele Fitto al capo della segreteria tecnica del sottosegretario all'attuazione del programma di governo Emilio Scalfarotto, dal presidente del Coni Giovanni Malagò a monsignor Rino Fisichella fino al sindaco Roberto Gualtieri. L'edificio è un maestoso palazzo al civico 89 di via Vittorio Veneto, progettato nel 1927 da Carlo Broggi ed ex sede di INRI e Fintecna.

Nei prossimi tre anni 1.000 assunzioni

Il palazzo ospiterà 2.600 dipendenti e collaboratori e oltre alla nuova sede, Deloitte (multinazionale che si occupa di revisione di conti e consulenza, fondata nel 1845 a Londra) ha annunciato un piano di assunzioni importante, che nei prossimi tre anni porterà 1.000 persone a salire a bordo dell'azienda. Che, in Italia, è presente dal 1923 e annovera circa 13mila dipendenti. "Abbiamo deciso di riqualificare un palazzo così iconico per Roma - ha spiegato Fabio Pompei, CEO di Deloitte per l'area del Mediterraneo centrale -, in una via celebre per la sua mondanità intellettuale e artistica, con l’obiettivo di restituire valore alla città, generando un impatto positivo per il territorio, i nostri clienti e l’intera comunità. Ma non vogliamo fermarci qui: nei prossimi tre anni puntiamo ad assumere altre mille persone, ampliando ulteriormente la nostra presenza in questi spazi pensati per stimolare creatività, innovazione, benessere delle persone e inclusione".

Lavoro agile e sostenibilità

Come fa sapere Deloitte, la nuova sede è all'insegna dell'"hybrid working". Quindi è studiata per permettere di lavorare sia a casa sia in presenza, senza levare spazio all'accoglienza dei clienti, con 70 sale meeting, oltre 750 postazioni di lavoro e un auditorium per conferenze ed eventi. Tra questi, uno spazio polivalente pronto ad accogliere clienti e professionisti. Inoltre, l'edificio - che è stato riprogettato da Scandurra Studio, ha una tripla certificazione per il benessere e la sostenibilità. Distribuita su una superficie di 16.000 mq, la nuova sede romana di Deloitte è uno dei pochi edifici storici della città a vantare una triplice certificazione (LEED, BREEAM e WELL), che assicurano i più elevati standard di promozione della salute e del benessere sul posto di lavoro, oltre che di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica.

Nello specifico, Scandurra ha ripensato "in chiave propositiva il progetto, in ottica contemporanea pur rispettando la sua storicità e unicità", fanno sapere dallo studio di architetti milanesi. "La vocazione a edificio per uffici viene interpretata e agevolata - raccontano - grazie alle potenzialità degli spazi che già in origine risultavano flessibili e interconnessi: la luminosità e la specificità dei materiali utilizzati permettono una distribuzione funzionale degli ambienti, affacciati su un fulcro interno reso fruibile dall’apertura del solaio in vetro calpestabile".

L'esultanza di Gualtieri e Onorato

"Roma torna ad essere protagonista sulla scena nazionale e internazionale - il commento del sindaco Roberto Gualtieri -. Non solo grazie alla storica mole di investimenti che stiamo trasformando in opere capaci di cambiare il volto della città, ma anche grazie ad un’azione costante che si misura attraverso flussi turistici senza precedenti e una crescente attrattività internazionale per chi vuole investire". "Il rilancio turistico della Capitale piace agli investitori internazionali che puntano su Roma - aggiunge l'assessore ai grandi eventi, turismo, moda e sport Alessandro Onorato -. Dopo i grandi marchi del lusso che hanno incoronato la Città Eterna la più desiderata al mondo per l’apertura delle loro strutture alberghiere, adesso tocca alla multinazionale Deloitte".