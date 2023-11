Dehors e malamovida, gli esercenti chiedono un bollino di qualità

Prima la proroga, voluta dal Governo, della norma semplificata sui dehors. Poi i numerosi fenomeni di malamovida legati, secondo alcuni residenti ed associazioni, in particolare del centro di Roma, ai locali come bar e pub. Una combinazione che, come risultato, ha visto salire sul banco degli imputati gli esercenti che si occupano, principalmente, di “food and beverage” colpevoli di alimentare i cattivi comportamenti dei cittadini, specialmente nelle ore notturne. Una narrazione che la Fiepet Confesercenti Roma e Lazio vuole smentire chiedendo, inoltre, l'utilizzo di un "bollino di qualità" per quei locali che rispettano tutte le regole.

Malamovida

Ormai i fenomeni legati alla malamovida non si contano più. Gli ultimi episodi eclatanti sono accaduti a Trastevere, con gruppi di ragazzi che hanno preso a calci e pugni le porte dei residenti che si lamentavano degli schiamazzi a notte fonda. A San Lorenzo, a metà ottobre, è scattato una sorta di rave in largo degli Osci, con tanto di writer che ha imbrattato le mura della chiesa di Santa Maria Immacolata e S. Giovanni Berchmans.

"Abbiamo mandato pec al ministro Piantedosi, al sindaco Gualtieri e al prefetto di Roma. Qui il problema sicurezza è sotto gli occhi di tutti, ma nessuno fa nulla tranne qualche controllo. E la proroga dei dehors non aiuterà. Il prossimo 18 novembre stiamo organizzando una protesta in piazza Mastai", hanno detto, nei giorni scorsi, rappresentanti del Comitato Emergenza Trastevere insieme alle associazioni Emergenza Trastevere, Vivere Trastevere, Trastevere di Tutti e Amici di Piazza dei Ponziani che già un mese fa avevano fatto sentire la loro voce.

Proroga dei dehors

L’assessora al commercio di Roma Capitale, Monica Lucarelli, aveva deciso già da tempo di non prorogare ulteriormente la procedura semplificata per le occupazioni di spazio pubblico con sedie e tavolini, eredità del post pandemia da covid 19. Poi ci ha messo lo zampino il senatore di Fdi Andrea De Priamo con un emendamento al ddl Concorrenza, poi ratificato, che proroga le regole semplificate fino a dicembre 2024. Un atto che scavalca le amministrazioni comunali, compresa Roma che, a detta dell’assessorato competente, aveva quasi pronto il nuovo regolamento sul commercio.

Basta collegare dehors e malamovida

Mentre le forze dell’ordine continuano, con i mezzi a disposizione, la lotta all’abusivismo e alla malamovida, la Fiepet Confesercenti interviene per ribadire un concetto: i tavolini di pub, bar e ristoranti sono un presidio di legalità. "Stamane si è svolta la giunta della Fiepet-Confesercenti di Roma e Lazio – ha detto, in una nota, il presidente Carlo Pica - ed è emerso che come associazione riteniamo di non essere assoggettati al binomio - come accaduto da parte di una certa opinione pubblica - malamovida e tavolini”.

La Fiepet chiede, quindi, una convocazione da parte del prefetto di Roma, “al fine di trovare le soluzioni più idonee proprio in quelle zone della Capitale che presentano problematicità con la presenza di teppisti e non di clienti. Ribadendo che i tavoli nei pubblici esercizi rappresentano da sempre un presidio di sicurezza chiediamo all'amministrazione capitolina - in attesa del nuovo regolamento - di studiare nuove norme per sanzionare quegli esercenti che stanno recando danni incalcolabili ai ristoratori”.

Bollino di qualità

Secondo la Fipet, in sintesi, ci sono esercenti che non rispettano le regole e che gettano discredito su tutta la categoria. Quelli onesti, quindi, dovrebbero essere premiato con un “bollino” che e certifica il rispetto delle norme: “Chiediamo di effettuare i dovuti controlli nei laboratori artigiani che non sono a norma sul regolamento dei tavolini. All'assessore Lucarelli, in attesa del nuovo regolamento, chiediamo l'istituzione di un bollino di qualità che certifichi la ristorazione che rispetta le regole e l'occupazione di suolo pubblico".