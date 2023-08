VIDEO | Chiude per ferie e il dehor di Sonia diventa alloggio per senza dimora: "Nessuna tutela per i commercianti"

La foto insieme a Monica Bellucci sulla porta d'ingresso, attaccata in mezzo alle tante certificazioni di qualità del ristorante, meta di tanti personaggi noti, oltre che di molti clienti, grazie ad una notorietà lunga 30 anni. Eppure, questo non ha salvato Sonia (al secolo Fenxia Zhou) da quanto le è accaduto in questa calda estate: chiudere per ferie e ritrovarsi il dehor alloggio di fortuna per i senza dimora. Con tutto quello che questo comporta.

Ci troviamo in via Bixio, nel cuore del quartiere Esquilino. Zona in cui la presenza di disperati è ormai nota e che, probabilmente, i continui sgomberi, come la chiusura del sottopasso Turbigo, non ha certo risolto il problema. Da una parte il forte degrado, dall’altra la strada come unica alternativa a chi non ha nulla. E non a caso, soprattutto negli ultimi mesi, il grido d’allarme di chi vive in questo rione del centro città, si sente sempre più forte. Fino al caso del ristorante Hang Zhou e del suo dehor: rifiuti ovunque, resti di cibo cucinato e non, escrementi, danni alla struttura. Una situazione di forte degrado, denunciato più volte dai residenti perché rischiava di diventare esplosiva. “Ero in Cina e li non funziona ne Facebook ne WhatsApp quindi non avevo idea di quello che stava accadendo - spiega Sonia a RomaToday -. Sono rientrata solo ieri sera (martedì 29 agosto, ndr) e mi sono trovata tutto questo. Possibile che nessuno vigili? Che i commercianti, che pagano le tasse tra l’altro, non vengano tutelati?”.

Ora Sonia rischia una multa dal Comune: “In tutti questi anni non è mai accaduta una cosa del genere, eppure quest'anno ho scelto di chiudere solo una settimana in più, per consentire ai miei dipendenti di far ritorno in Cina dopo la pandemia - continua Sonia -. Ho già chiamato una persona per pulire e sanificare perché tra un giorno dobbiamo riaprire, ma spero che queste persone vadano via spontaneamente altrimenti dovrò chiedere aiuto. Non posso fare da sola, se mi fanno violenza?”

Intanto tra i residenti c’è chi punta il dito anche sul suo dehor: “Se fosse a norma, con la croce di Sant’Andrea e gli ombrelloni, quindi aperta, questo non sarebbe accaduto - dice un’abitante di via Bixio -. Mi spiace, ma tutto questo è responsabilità del titolare”. Altri invece difendono Sonia: “Non merita tutto questo perché ha sempre fatto molto per il quartiere - dice un giovane abitante dell’Esquilino -. Questo si è creato subito dopo la sua chiusura per ferie, e sono molto dispiaciuto per lei. Il Comune possibile non abbia responsabilità in tutto questo?”.