Decreto anti-rave e rischio stretta su manifestazioni studentesche e occupazioni: "Norma liberticida"

C'è agitazione per le possibili conseguenze del decreto ministeriale anti-rave approvato dal governo Meloni. La norma inasprisce le pene per chi invade terreni ed edifici pubblici o privati, organizzando eventi che possano rappresentare un pericolo per l'incolumità delle persone. Per i sindacati studenteschi l'interpretazione della norma andrebbe a colpire anche le occupazioni degli istituti superiori e le manifestazioni interne alla città universitaria della Sapienza.

L'attacco dei sindacati studenteschi contro il decreto anti-rave

"E' una misura liberticida e pericolosa - dichiarano insieme la Rete Studenti e l'Unione degli universitari - perché in questo modo si limita la libertà di manifestare. Inaccettabile dare il via a repressione in scuole, atenei e piazze. Governo ritiri l'articolo del decreto". La vaghezza del testo - contro la quale punta il dito anche l'opposizione parlamentare - è sotto accusa da parte di studentesse e studenti che vedono in questo decreto un "cavallo di Troia" per azioni "fortemente repressive".

"Il Governo non faccia l'errore di approvare un testo pericoloso"

"Non si andrebbero a colpire solo i rave - continuano - ma anche le manifestazioni, le occupazioni scolastiche e universitarie e potenzialmente qualsiasi forma di manifestazione. Un testo scritto male e in fretta. Il Governo non faccia l'errore di approvare un testo pericoloso solo per dare un segnale politico su sicurezza e restrizioni. C'è ancora tempo prima della conversione in legge definitiva per modificare il comma che contestiamo. Governo e Parlamento agiscano e evitino la limitazione delle libertà di manifestare e dissentire."

I presidi del Lazio: "Aspettiamo che diventi legge, poi valuteremo"

Interpellata da RomaToday, la presidente dell'associazione nazionale presidi del Lazio e dirigente scolastica del liceo Newton, Cristina Costarelli, non ha voluto entrare nel merito: "C'è stato un confronto informale tra noi - conferma - ma aspettiamo che si concluda l'iter per la conversione in legge. Ad oggi, per quanto riguarda le occupazioni, noi ci atteniamo a quanto già previsto e il reato che si prefigura è innanzitutto l'interruzione di pubblico servizio. Dopodiché, se durante un'occupazione gli studenti organizzano concerti o feste, non siamo noi dirigenti a dover e poter interpretare la legge, c'è un ministero apposito".

Il chiarimento di Piantedosi: "Non colpiamo scuole e università"

Nel frattempo, l'ex prefetto di Roma e nuovo ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, intervistato dal Corriere della Sera ha spiegato che "è offensivo attribuirci la volontà di intervenire in altri contesti, in cui si esercitano diritti costituzionalmente garantiti a cui la norma chiaramente non fa alcun riferimento". E quando gli viene chiesto dei fatti della Sapienza, cioè dell'intervento delle forze dell'ordine all'interno del cortile di Scienze Politiche durante il corteo studentesco, Piantedosi ribadisce che "le forze di polizia sono intervenute per evitare il contatto rischioso tra gli organizzatori del convegno (quello di Azione Universitaria con Capezzone e Roscani, ndr) e i manifestanti".