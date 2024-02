Scandalo carte d'identità, De Santis: "Da Gualtieri pessima gestione sui rilascio della CIE"

Il vaso di Pandora sollevato da RomaToday riguardante lo scandalo legato al rilascio delle carte d’identità che ha come protagonista un dipendente di un ufficio anagrafico comunale di Roma Nord ha scatenato l’attacco verso l’Amministrazione Gualtieri.

Antonio De Santis capogruppo capitolino della Lista Civica Virginia Raggi, ha usato proprio l’inchiesta del nostro giornale firmata da Sara Mechelli e Gabriele D'Angelo, per sottolineare la grave gestione del Comune per quanto riguarda il rilascio delle carte d’identità elettroniche che dovrà adesso superare questo nuovo problema dopo la polemica sui tempi legati al rinnovo della carta d’identità elettronica (Qui l'inchiesta Dossier di RomaToday).

“Con l’Amministrazione Gualtieri si è toccato il picco massimo di attesa per una CIE e se per ottenere una CIE occorrono dieci mesi, è ovvio che si possano creano i presupposti per far proliferare furbi e approfittatori” – è il commento di De Santis. Il capogruppo della lista civica dell’ex sindaca colpisce anche gli open day voluti dalla giunta definendoli “messaggi propagandistici che non hanno risolto un bel nulla”.

De Santis conclude poi suggerendo delle soluzioni, che secondo lui il sindaco Gualtieri dovrebbe adottare: "Si guardi in faccia la realtà e si provveda subito a rafforzare gli organici, i sistemi tecnologici ma soprattutto a valorizzare e supportare i tanti lavoratori perbene che non meritano situazioni e condizioni di lavoro oramai al limite”.