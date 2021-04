Covid, Daniele De Rossi ricoverato allo Spallanzani

Daniele De Rossi è ricoverato allo Spallanzani dopo aver contratto il Coronavirus. L'ex centrocampista della Roma, adesso nello staff della Nazionale italiana guidata da Roberto Mancini, era risultato positivo al coronavirus la scorsa settimana, insieme ad altri tre membri dello staff azzurro.

Secondo quanto apprende l'Adnkronos, l'ex giallorosso avrebbe contratto una polmonite, ma le sue condizioni sono discrete. Per questo motivo i sanitari hanno optato per il ricovero in ospedale.

La scorsa settimana durante gli impegni della nazionale di Roberto Mancini si è sviluppato un focolaio che ha causato il contagio, oltre ai tre collaboratori di Mancini, anche di Bonucci, Bernardeschi e Matteo Pessina. Il Sassuolo ha tenuto precauzionalmente a riposo i suoi nazionali nel corso degli ultimi 2 impegni, con la Roma domenica scorsa e con l'Inter mercoledì scorso.