Le strade di Roma raccontano la storia di Davide Cervia: due giorni di eventi a 30 anni dalla scomparsa

Il 12 e il 13 settembre 2020 si terrà la presentazione de “Le strade di Roma raccontano la storia di Davide Cervia”, una serie di iniziative tra cultura e informazione dedicate al caso dell’ex sottufficiale della Marina Militare Italiana specializzato in Guerre Elettroniche, in occasione del trentesimo anniversario della sua scomparsa.

12/09 - STREET ART & READING MUSICALE

Il 12 settembre, dalle ore 16.30, saranno svelate le opere di street art in memoria di Davide Cervia, realizzate dagli artisti Beetroot, Gara e Maupal nei quartieri Tor Marancia e Ostiense. L’iniziativa, sostenuta dal Municipio VIII, è organizzata da Alfredo Covino, fotografo autore del progetto “Il caso C.”, con la collaborazione di Stefano Aufieri, curatore e organizzatore di eventi di arte urbana.

Alle ore 20.00, Piazza San Silvestro ospiterà il racconto musicato “L’Anti Ulisse. Il viaggio di Davide Cervia”, a cura del giornalista e scrittore Gianluca Cicinelli, accompagnato dalla chitarra di Anna Muscatello.

13/09 - INCONTRO & READING MUSICALE

Il 13 settembre, presso “Casetta Rossa”, nel quartiere Garbatella, si terrà l’evento conclusivo organizzato dal Comitato per la verità su Davide Cervia che vedrà la partecipazione di alcuni suoi membri e degli Street Artist coinvolti. L’incontro si aprirà alle 18.00 con i saluti istituzionali del Municipio VIII e la presentazione delle opere di street art direttamente dagli artisti che le hanno realizzate. Alle 18.30 è prevista la replica del racconto musicato “L’Anti Ulisse. Il viaggio di Davide

Cervia”.

A seguire, intorno alle 19.30, interverranno Marisa Gentile, moglie di Davide Cervia, Licia D’amico, avvocato della famiglia, e altri membri del Comitato per la verità su Davide Cervia.

PER PARTECIPARE ALL'EVENTO E' NECESSARIO REGISTRARSI AL SEGUENTE LINK:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-le-strade-di-roma-raccontano-la-storia-di-davidecervia-

119721412969

Iniziative per non dimenticare la scomparsa di Davide Cervia e per approfondire l’oscura vicenda insieme a chi l’ha vissuta in prima persona e chi ancora oggi combatte per conoscere la verità.

LA STORIA IN BREVE

Davide Cervia, ex sottufficiale della Marina Militare Italiana specializzato in Guerre Elettroniche (GE) e vincolato a segreto militare Nato, è stato rapito nel 1990 a Velletri, alle porte di Roma.

Il suo passato, anni di mansioni sui congegni e sulle armi elettroniche delle navi militari, è stato determinante per il suo destino. Un mistero lungo 30 anni fatto di indagini, depistaggi, manipolazioni e minacce. E la condanna del ministero della Difesa per aver negato alla famiglia il diritto alla verità.

↘ sabato 12 settembre 2020

dalle ore 16.30 Presentazione opere Street Art – quartieri Tor Marancia e Ostiense

(le location saranno rese note prima dell’evento)

ore 20.00 Reading musicale “L’Anti Ulisse. Il viaggio di Davide Cervia” - Piazza San

Silvestro

↘ domenica 13 settembre 2020 - Casetta Rossa, Via Giovanni Battista

Magnaghi, 14

ore 18.00 Saluti istituzionali Municipio VIII e presentazione con gli Street Artist

ore 18.30 Reading musicale “L’Anti Ulisse. Il viaggio di Davide Cervia”

ore 19.30 Conclusioni con Marisa Gentile, Licia D’amico e altri membri e membri del

Comitato per la verità su Davide Cervia



Biografie

STREET ARTIST

Beetroot (Riccardo Rapone) inizia il suo percorso nella Street Art nel 2009. Lavora da subito al personale progetto chiamato Picture Crossing. Espone a Roma presso la galleria Mondo Bizzarro, il MAAM, lo SpinTime Lab, Macro Roma, Museo Fondazione Pistoletto di Biella, Il Margutta di Roma, la Graffik Gallery di Londra, Decades, Earth Day, ma soprattutto sui muri di Roma, d'Italia e d'Europa. > https://www.instagram.com/riccardo_beetroot

Gara (Gaia Flamigni) nasce a Roma nel 1995. Nel 2014 consegue il diploma presso l’Istituto Statale Caravaggio Roma1 con indirizzo decorazione pittorica e prosegue gli studi di Pittura alla RUFA (Rome University of Fine Art). La sua esperienza artistica si concentra su una pittura prettamente figurativa, sperimentando varie tecniche, media e materiali. Da tre anni utilizza come supporti per i propri elaborati artistici materiali di recupero, riciclando creativamente oggetti abbandonati. Nel 2017 fonda il collettivo artistico Cuercia, di cui cura allestimenti, scenografie ed esposizioni. Appassionata di falegnameria, collabora con il progetto Abitalbero. > https://www.instagram.com/garablackday

Maupal (Mauro Pallotta) nasce a Roma nel 1972, dove frequenta l’Accademia delle Belle Arti. Espone in tutto il mondo, principalmente a Londra, Roma, Miami. Dal 2014, con la sua prima opera in strada (SuperPope), diversifica il suo percorso sia nella sfera della “fine art” sia in quella della “street art”, dove è universalmente riconosciuto come uno degli esponenti di spicco a livello internazionale.

> https://www.instagram.com/maupal3000

ORGANIZZATORI/SPEAKER

Alfredo Covino nasce nel 1973 a Roma, dove attualmente vive e lavora. Ha studiato fotografia a Roma presso l’Istituto Europeo di Design e ha conseguito un Master in fotogiornalismo presso l’Istituto Superiore di Fotografia e Comunicazione Integrata (ISFCI). Nel 2009 ha co-fondato “Punto di Svista”, associazione culturale che si occupa di progetti di ricerca, editoria e iniziative espositive nel campo della cultura visuale. I suoi lavori fotografici sono stati esposti in mostre personali e collettive. Attraverso la fotografia documentaria, esplora diversi temi: le connessioni tra memoria, luoghi e assenza, la trasformazione dei territori, le interazioni tra uomo e paesaggio. Attualmente sta portando avanti il suo progetto editoriale “Il caso C.” sulla storia di Davide Cervia.

> https://www.instagram.com/alfredo_covino

Stefano Aufieri è organizzatore e curatore di eventi culturali relativi all'universo della cultura urban. Dopo una serie di esperienze lavorative in importanti multinazionali, accetta la sfida di sviluppare e dirigere lo spazio espositivo Palazzo Velli Expo. Sotto la sua direzione, tecnologia, sottoculture urbane e mondo pop hanno dialogato insieme favorendo la fruizione di linguaggi solitamente non accessibili al pubblico “mainstream”. Dal 2017 ad agosto 2020 ha ricoperto il ruolo di project manager di Up 2 Artists. Attualmente è collaboratore esterno per il Chiostro del Bramante. > https://www.instagram.com/stefanoaufieri



Gianluca Cicinelli, 1962, giornalista professionista, è stato a lungo direttore dell’informazione di Radio Città Futura di Roma. Ha collaborato con quotidiani e periodici nazionali e si occupa principalmente d’inchieste sulle zone d’ombra tra servizi segreti, criminalità organizzata e istituzioni. Ha pubblicato due libri sul rapimento di Davide Cervia, l’esperto di Guerre Elettroniche rapito a Velletri nel 1990. Ha dato vita all’esperimento criminologico dell’Università del Crimine Sociale dedicato all’intreccio tra i temi giornalistici della violenza individuale, sociale e politica con la letteratura. Ha partecipato alla raccolta di racconti “L’orrore della guerra” edito da Datanews. Ha scritto, diretto e interpretato e portato in giro per l’Italia lo spettacolo teatrale “L’elicottero a pedali”, dedicato a una fuga per la libertà da Berlino est. Propone spesso corsi di formazione giornalistica popolare. Ha realizzato la video inchiesta Coperti a Destra sulla strage di via Fani del 16 marzo 1978. Attualmente collabora con la Lumsa di Roma. > https://www.facebook.com/glcicinelli

