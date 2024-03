David Parenzo contestato alla Sapienza: "Mi dicono fascista, non mi fanno parlare". Il video

Dopo la rettrice della Sapienza, Antonella Polimeni, a essere contestato dagli studenti è il giornalista David Parenzo. Gli attivisti del collettivo Cambiare rotta, costola universitaria di Potere al Popolo, hanno cercato di allontanarlo dall’ateneo, dove era previsto un incontro con la partecipazione del giornalista, intitolato “Ricambio generazionale, pronti, partenza via”, con gli studenti di Azione universitaria, associazione studentesca di destra.

“Mi impediscono di parlare, urlano ‘Palestina libera’ e hanno anche gettato della spazzatura per terra – racconta Parenzo dal suo profilo Instagram -. Mi dicono che sono un fascista, io ho detto che parlo con tutti, ma vogliono proprio che io me ne vada fuori, è dovuta intervenire la polizia”. Nel filmato si vedono alcuni studenti rimasti fuori dall'aula battere contro le porte. L’incontro, alla fine, si è comunque concluso.

A raccontare la vicenda, con un video su Instagram, sono anche gli attivisti di Cambiare Rotta, che motivano così la loro iniziativa: “Non accettiamo che a prendere parola sulla parità di genere e sulle violenze siano gli stessi che negano quotidianamente i diritti delle donne – scrivono -. Non rimarremo in silenzio di fronte alla tranquillità con cui la Sapienza autorizza e anzi patrocina e pubblicizza questo tipo di iniziative, a cui non lasceremo mai spazio”. Il collettivo attacca anche l'ateneo, accusandolo di essere "complice del genocidio”. Già lo scorso ottobre gli attivisti avevano organizzato una protesta davanti al Rettorato contro "il brutale attacco che Israele sferra da anni contro il popolo palestinese".

Sulla questione è intervenuto anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa: "Esprimo la mia ferma condanna per quanto avvenuto alla Sapienza - ha scritto su Facebook - dove alcuni giovani dei centri sociali hanno violentemente contestato il giornalista David Parenzo impedendogli di prendere la parola al convegno organizzato dal movimento studentesco Azione universitaria. Si tratta di un episodio molto grave avvenuto oltretutto laddove il confronto tra idee diverse dovrebbe essere sempre promosso e tutelato. A David Parenzo la mia sincera solidarietà"