Altro che "Infernal City". È record di stranieri in vacanza a Roma

Dai quotidiani e dai siti stranieri è stata definita "Infernal City" a causa delle elevate temperature registrate in questi giorni, con punte superiori ai 40 gradi. Anche Karl Lauterbach, ministro della Salute tedesco, durante il suo tour del Bel Paese si è lamentato per le ondate di calore. Eppure Roma resta una meta ambitissima dai turisti stranieri, che per la maggior parte la mettono in cima alle preferenze quando si tratta di prenotare le vacanze estive.

I "vicoli stretti e torridi" descritti dalla stampa straniera, calcati dai turisti alle prese con l'ondata di caldo denominata Caronte e che ha comportato picchi da bollino rosso anche a Roma, nonostante la narrativa apocalittica restano i preferiti. E infatti la Capitale è la preferita per spagnoli, francesi, olandesi e portoghesi in vista del mese di agosto 2023. L'Italia in generale e la sua Capitale nello specifico sono, secondo i dati estratti dal motore di ricerca Jest Cost, un "must" per gli stranieri. Ma non tutti impazziscono per piazza Navona e il Colosseo.

Il ministro della Salute tedesco recentemente ha fatto infuriare la ministra del Turismo nostrana Daniela Santanché, scrivendo sui social che "se le cose continuano così - le parole di Lauterbach - queste destinazioni non avranno futuro a lungo termine, il cambiamento climatico sta distruggendo l'Europa meridionale". Certo, i suoi connazionali hanno prenotato per agosto 2023 voli diretti a Catania, dove le temperature questa settimana ondeggiano tra i 39 e i 43 gradi. Mentre i britannici andranno soprattutto a Milano.

In ogni caso, la ripresa del turismo a Roma e in Italia sta raggiungendo cifre record, superiori a quelle del 2019 secondo gli operatori del settore: le ricerche per agosto sono superiori del 37% di quelle di agosto 2019 e il 14% in più del 2022.