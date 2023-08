A Roma il 59% dei percettori resterà senza reddito di cittadinanza. Tutti i dati aggiornati

Lo stop al reddito di cittadinanza è uno dei temi più caldi in questo inizio di agosto. A Roma e nel Lazio, la politica e le parti sociali coinvolte stanno cercando di organizzarsi per fronteggiare la possibile "bomba sociale" che potrebbe esplodere una volta che i nuclei più vulnerabili rimarranno senza sostegno. Mentre il Pd regionale presenta un'interrogazione al governatore Rocca e quello capitolino riprende l'atto trasformandolo in mozione (seguito da tutti i gruppi municipali), i sindacati pressano perché si trovi una soluzione immediata e per fornire un quadro della situazione chiaro e inequivocabile fanno i conti con i numeri. Lo fa, per esempio, la Cgil di Roma e del Lazio, con un report aggiornato al giugno 2023. Poco più di una decina di pagine tra grafici a torta e tabelle che rispondono alla domanda: quante famiglie, nel nostro territorio, rimarranno senza reddito di cittadinanza?

Quanti cittadini del Lazio hanno percepito il reddito di cittadinanza nel 2023

Diciamo subito che, al mese di giugno 2023, i nuclei che nel Lazio hanno percepito almeno una mensilità del sussidio (reddito o pensione) sono 135.857, il 10,2% su scala nazionale, pari a 257.209 persone. Va detto che tra il primo semestre del 2023 e quello del 2022 c'è stato un calo nel numero di percettori del 26%, cioè 47.521 nuclei. La ragione? Semplicemente sono venuti meno i requisiti. Nel 2022 a 9.701 persone il diritto è stato revocato dopo aver rilevato l'insussistenza di uno o più requisiti, come per esempio la residenza/cittadinanza. Altri 34.557 sono decaduti al momento del rinnovo per il superamento della soglia ISEE, l'indicatore della situazione economica delle famiglie. Quest'anno, ulteriori 26.696 nuclei sono semplicemente stati revocati o decaduti.

I numeri di Roma: un assegno da 567 euro per quasi 90mila nuclei

Andando a osservare i dati assoluti, rispetto al periodo gennaio-giugno 2023, la Cgil Roma e Lazio fa sapere che a Roma i percettori di reddito o pensione di cittadinanza sono stati in totale 175.662, cioè 88.690 nuclei, ai quali mediamente è stato caricato sul conto un importo di 567,55 euro. Di questi nuclei, 52.885 non riceveranno più il reddito perché privi dei nuovi requisiti imposti dal governo. Parliamo del 59,6% del totale dei percettori a Roma. Nel Lazio il numero di nuclei arriva a 71.251, ovvero il 59% dei 120.826 nuclei che nel primo semestre 2023 erano iscritti tra i beneficiari regolari. Una platea che supera le 240.000 persone e di cui, in qualche modo, i servizi sociali dovranno occuparsi.

Il profilo del percettore: età media e collocazione

Ma chi sono i percettori di reddito di cittadinanza nel Lazio? L'età media è 51,3 anni, poco sopra quella nazionale che è di 51. E i nuclei familiari sono per lo più composti da una sola persona, una tipologia aumentata nel corso del 2022 rispetto al 2021 e che invece nel 2023 è diminuita del 27%, ma meno che le altre tipologie come quelli con 4 persone (dal 34 al 39% in meno). E dove si trovano i percettori? 88.690 sono in provincia di Roma, il 60% a Roma. Poi seguono Latina con 12.632, Frosinone con 10.832, Viterbo con 5.796 e Rieti con 2.876 nuclei familiari beneficiari.

Di Cola (Cgil): "Siamo di fronte all'esplosione di un'emergenza sociale"

"I numeri parlano chiaro - spiega Natale Di Cola, segretario generale Cgil Roma e Lazio - siamo davanti all’esplosione di un’emergenza sociale per volontà politica del Governo, che l’ultimo venerdì di luglio, in piena estate, ha deciso di lasciare sole davanti alla povertà già più di 10mila famiglie romane, a cui ne seguiranno tante altre e di scaricare ogni conseguenza sugli enti locali e sul personale dei servizi sociali. Uno scenario che ci preoccupa fortemente per le pesanti ricadute economiche e sociali per decine di migliaia di famiglie, tante delle quali avranno difficoltà a pagare l’affitto e rischieranno lo sfratto. In queste ore alla Regione Lazio e al Comune di Roma abbiamo chiesto di attivarsi nei confronti del Governo per ottenere una proroga dell’erogazione del reddito e la convocazione di un tavolo per costruire tutte le misure necessarie, per compensare gli effetti negativi del taglio del sussidio, da finanziare con le variazioni di bilancio in votazione in questi giorni". Alle 11 di mercoledì 2 agosto si è svolto un incontro, convocato dall'assessora alle politiche sociali di Roma Capitale Barbara Funari, con tutte le sigle sindacali coinvolte.