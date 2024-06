Inquinamento a Roma, l’aria è di nuovo irrespirabile. Colpa della sabbia del Sahara e del caldo anomalo

Questa volta le auto non c’entrano. A causa del caldo anomalo e della sabbia del Sahara, l’aria a Roma è tornata ad essere irrespirabile. Le rilevazione dell’Arpa Lazio del 20 giugno hanno registrato sforamenti dei limiti in quasi tutte le centraline della città. Il motivo, come anticipato, non è da collegare “a fattori antropici”, scrive il Campidoglio.

Ozono

ll ciclo di monitoraggio della qualità dell'aria ha rilevato, nella stazione di Preneste, livelli critici di ozono nell'atmosfera alle ore 17. L’ozono si forma iper effetto di reazioni favorite dalla radiazione solare, in presenza dei cosiddetti inquinanti precursori. Insomma, più fa caldo e peggio è. Questo dato ha costretto il Campidoglio a firmare una determina che invita i soggetti fragili di evitare di spostarsi tra “le 12 e le 18, evitando soprattutto parchi nelle aree periferiche ed extraurbane”, ovvero le zone “più soggette ad alti livelli di ozono”.

Polveri sottili

A causa delle polveri desertiche, hanno sforato i limiti le centraline di rilevamento anche per quanto riguarda i livelli di Pm10, le cosiddette polveri sottili. Si è salvata solo Malagrotta mentre non è stato possibile rilevare i dati di Tiburtina e Guido perché i dispositivi sono in manutenzione. La situazione più critica a Fermi (84ug/m3).

Raccomandazioni

Come accade sempre in questi casi, Roma Capitale ha rivolto delle raccomandazioni alla cittadinanza. Le indicazioni sono di optare per l’uso dei trasporti pubblici evitando il più possibile l’impiego del veicolo privato a motore. Si chiede anche di preferire veicoli elettrici, ibridi o alimentati con combustibili a basso impatto. Tra le opzioni per aiutare la qualità dell’aria di Roma l’utilizzo della bicicletta e non dell’automobile; preferire, ove possibile, spostamenti a piedi.