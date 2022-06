Coronavirus a Roma e nel Lazio: i dati degli ultimi sette giorni. D'Amato: "Non è finita"

Il valore dell'indice Rt è stabile a 1 e il numero dei casi positivi al coronavirus a Roma e nal Lazio è in diminuzione del 17% rispetto alla settimana precedente, ma questo "non significa che il Covid è finito poiché i valori di trasmissione rimangono ancora alti e le reinfezioni sono frequenti", sottolinea l'assessore alla sanità laziale Alessio D'Amato che invita a tenere la guardia alta.

Oltre al numero, in calo anche l'incidenza, a 624 per 100mila abitanti (settimana precedente era 838). Stabile anche l'indice di occupazione dei posti letto ordinari e di terapia intensiva. Stando ai dati di venerdì 10 giugno, sono 117290 le persone attualmente positive a Covid-19 di cui 470 ricoverati, 31 in terapia intensiva e 116789 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 14573754, i morti 11.377, su un totale di 1602421 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

Il bilancio degli ultimi sette giorni

Il numero di positivi è calato ancora, come ormai da un mese a questa parte. Venerdì 6 maggio sono stati registrati invece 149605 casi, sette giorni dopo 145568, il 20 maggio, è stata raggiunta quota 138519, metre il 27 maggio, addirittura 128103, il tre giugno siamo a quota 118010 e oggi 117290. Dunque, sono oltre 32335 i guariti dal coronavirus nell'ultimo mese.

I cali si registrano in media anche confrontando i singoli giorni. Flessioni che, con forza maggiore o in maniera più contenuta, abbiamo registrato da marzo i poi. In media, su base settimanale, il numero di casa cala di duemila unità.

I dati a livello nazionale

Continua i calo dei ricoverati e dei casi gravi in terapia intensiva anche a livello nazionale. Questa settimana il tasso di occupazione in terapia intensiva scende al 2,0% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 9 giugno) rispetto al 2,3% (rilevato il 2 giugno). Anche il tasso di occupazione, da parte di pazienti Covid, in aree mediche a livello nazionale scende al 6,6% (rilevazione del 9 giugno) rispetto al 7,1% (rilevato il 2 giugno). E' quanto emerge dai dati del monitoraggio della Cabina di regia sull'andamento di Covid-19, comunicati dall'Istituto superiore di sanità.

La percentuale dei casi rilevati attraverso l'attività di tracciamento dei contatti è in diminuzione (10% rispetto all'11% della scorsa settimana). Stabile la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (42% vs 42%), mentre aumenta la percentuale dei casi diagnosticati attraverso attività di screening (49% vs 46%).