Coronavirus a Roma e nel Lazio: i dati degli ultimi sette giorni. Calano ancora i malati gravi

Continua il calo del numero di malati gravi e positivi al coronavirus a Roma e nel Lazio. Stando ai dati di venerdì 3 giugno, sono 118.010 le persone attualmente positive a Covid-19 di cui 552 ricoverati, 31 in terapia intensiva e 117.427 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 1.454.700, i morti 11.347, su un totale di 1.584.057 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

In Italia, inoltre, cala la percentuale dei casi rilevati attraverso l'attività di tracciamento dei contatti. Il dato scende all'11% questa settimana, contro il 13% della precedente. E diminuiscono anche i casi rilevati dalla comparsa dei sintomi (42%, rispetto al 44% della settimana scorsa), come sottolinea l'ultimo monitoraggio della cabina di regia sull'andamento di Covid.

Il bilancio degli ultimi sette giorni

Il numero di positivi è calato ancora, come ormai da un mese a questa parte. Venerdì 6 maggio sono stati registrati invece 149605 casi, sette giorni dopo 145568, il 20 maggio, è stata raggiunta quota 138519, metre oggi, 27 maggio, addirittura 128103, il tre giugno siamo a quota 118010. Dunque, sono oltre 31595 i guariti dal coronavirus nell'ultimo mese.

I cali si registrano in media anche confrontando i singoli giorni. Flessioni che, con forza maggiore o in maniera più contenuta, abbiamo registrato da marzo i poi. In media, su base settimanale, il numero di casa cala di duemila unità. Ad oggi i pazienti ricoverati in terapia intensiva e positivi al covid sono 31, mentre gli ordinari sono 552, contro i 605 del 27 maggio. Venerdì scorso invece c'erano 37 malati gravi, 14 giorni fa erano 42 e prima ancora 58 i malati gravi.

I dati a livello nazionale

Continua i calo dei ricoverati e dei casi gravi in terapia intensiva. Secondo i dati principali del monitoraggio della cabina di regia, il tasso di occupazione in terapia intensiva da parte di pazienti covid scende al 2,3% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 02 giugno), contro il 2,6% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 26 maggio) della settimana precedente. Secondo quanto comunica l'Istituto superiore di sanità, il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale scende invece al 7,1% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 2 giugno), rispetto al 9% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 26 maggio) della settimana precedente.

Nel Lazio i posti occupati nelle terapie intensive sono al 4%, nei reparti ordinari al 3%. Venerdì 3 giugno si segnalano 31 malati gravi contro i 42 di sette giorni fa. Scende anche l'indice di trasmissibilità Rt per Covid, calcolato sui casi sintomatici: nel periodo 10-23 maggio 2022, è stato pari a quota 0,82 (range 0,76-0,88), in diminuzione rispetto alla settimana precedente (quando era a 0,86) e sotto la soglia epidemica.