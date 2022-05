Coronavirus, la pandemia a Roma e nel Lazio: i dati degli ultimi sette giorni

Continua il calo del numero di attuali casi positivi al coronavirus nel Lazio. Numeri che fanno sorridere anche sul fronte ospedaliero, con i malati gravi dimimuiti ancora.

Sono 138.519 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio, di cui 764 ricoverati, 42 in terapia intensiva e 137.713 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 1.402.991, i morti 11.276, su un totale di 1.552.786 casi esaminati. A dirlo sono i dati resi noti dal Lazio. Numeri che testimoniano come la convivenza con il virus proceda bene. Vediamo nel dettaglio settimanale com'è la situazione.

Il bilancio degli ultimi sette giorni

Il numero di positivi è calato ancora, come ormai da un mese a questa parte. Dopo due diverso tempo, gli attuali casi positivi al coronavirus nel Lazio è sceso i 140mila. Venerdì 6 maggio sono stati registrati invece 149605 casi, sette giorni dopo 145568 e oggi, 20 maggio, è stata raggiunta quota 138519. Dunque, sono oltre undicimila i guariti dal coronavirus nelle ultime due settimane.

I cali si registrano in media anche confrontando i singoli giorni. Flessioni che, con forza maggiore o in maniera più contenuta, abbiamo registrato da marzo i poi. In media, su base settimanale, il numero di casa cala di duemila unità. Sorridono anche gli ospedali che, come raccontato dai sindacati, nei giorni scorsi hanno subito pressioni per diverse ambulanze in attesa.

Ad oggi i pazienti ricoverati in terapia intensiva e positivi al covid sono 42, mentre gli ordinari sono 764. Venerdì scorso invece c'erano 51 malati gravi e 820 ricoverati, 14 giorni fa erano 58 malati gravi e 1065 i ricoverati.

La situazione nei quartieri di Roma

La mappa del contagio in città, aggiornata al 12 maggio secondo i dati di Salute Lazio, ci rappresenta ancora come le zone più colpite sono quelle della periferia est. Il VII (Appio-Tuscolano) con 57643 positivi segnalati da settembre 2021 a oggi, è il più colpito. Subito dopo quello delle Torri con 54004 casi ogni diecimila abitanti. Il X Municipio (quello di Ostia) con 46582. III di Montesacro con 44472 e il V distretto (Prenestino-Centocelle) con 44051.

Quindi ci sono il XIV (Monte Mario) con 40387 positivi contati da settembre a maggio, il nono (Eur) con 39623. A seguire, il quarto municipio (Tiburtino) che registra 34316 positivi, il II municipio (Parioli) con 33290, il XV distretto (Roma nord) con 31641, il I Municipio con 32864 e l'undicesimo municipio (Arvalia) con 31013. Le note liete, per così dire, arrivano invece dal XII (Monteverde) con 30168, dall'VIII Municipio (Garbatella) 27330 e dal XIII (Aurelio) con 26483.