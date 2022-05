La pandemia a Roma e nel Lazio: i dati degli ultimi sette giorni

Sono 145.568 le persone attualmente positive al coronavirus nel Lazio, di cui 820 ricoverati, 51 in terapia intensiva e 144.697 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 1.375.140, i morti 11.224, su un totale di 1.531.932 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della regione. A dirlo sono i dati resi noti dal Lazio. Numeri che testimoniano come la convivenza con il virus proceda bene. Vediamo nel dettaglio settimanale com'è la situazione.

Il bilancio degli ultimi sette giorni

Il numero di positivi è calato ancora. Sabato 23 aprile si contavano, 156225 contagiati dal coronavirus e 1.445.404 casi esaminati dall'inizio della pandemia, sette giorni dopo, venerdì 6 maggio, sono stati registrati invece 149605 casi e 1.507.331 esaminati. Dunque, un calo di 6620 contagiati e 61927 persone tamponate in più.

Cali che si registrano in media anche confrontando i singoli giorni. Domenica 24 aprile si contavano 158851 contagi, domenica primo maggio 154701 ossia 4150 in meno. Flessioni che, con forza maggiore o in maniera più contenuta, abbiamo registrato anche nei giorni successivi.

Venerdì 6 maggio il numero di contagi è diminuito di 6695 unità rispetto a venerdì 29 aprile. Quel giorno si contavano 147899 positivi, numero calato ancora di più venerdì 13 maggio con 144568 contagi. Segno che nell'arco di una settimana, da venerdì 6 maggio al 13, ci sono 3331 casi in meno. Particolare importante anche il numero dei malati gravi: 51 contro i 58 di venerdì scorso.

La situazione nei quartieri di Roma

Le zone più colpite sono quelle della periferia est. Il VII (Appio-Tuscolano) con 57643 positivi segnalati da settembre 2021 a oggi, è il più colpito. Subito dopo quello delle Torri con 54004 casi ogni diecimila abitanti. Il X Municipio (quello di Ostia) con 46582. III di Montesacro con 44472 e il V distretto (Prenestino-Centocelle) con 44051.

Quindi ci sono il XIV (Monte Mario) con 40387 positivi contati da settembre a maggio, il nono (Eur) con 39623. A seguire, il quarto municipio (Tiburtino) che registra 34316 positivi, il II municipio (Parioli) con 33290, il XV distretto (Roma nord) con 31641, il I Municipio con 32864 e l'undicesimo municipio (Arvalia) con 31013. Le note liete, per così dire, arrivano invece dal XII (Monteverde) con 30168, dall'VIII Municipio (Garbatella) 27330 e dal XIII (Aurelio) con 26483.