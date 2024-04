L'aeroporto di Fiumicino è il più frequentato d'Italia, ecco le destinazioni preferite

Non solo tutti i riconoscimenti ottenuti nel corso degli anni come uno dei migliori aeroporti del mondo ed il migliore d’Europa. L’aeroporto di Fiumicino si conferma nei numeri come uno degli hub internazionali di riferimento. Il Leonardo da Vinci “domina” in Italia per quanto concerne i passeggeri serviti a livello nazionale, con una quota del ben 13%. E i dati di traffico del 2023 presentati dall’Enac parlando di un mercato che ha ormai superato i livelli pre pandemici. A livello nazionale, infatti, con oltre 197 milioni di passeggeri, il 20% in più del 2022, sono stati superati i dati di traffico rispetto al periodo pre-Covid con +2% 2023 vs 2019 ed è stato recuperato il divario registrato nei tre anni precedenti.

I numeri dell’aeroporto di Fiumicino

L’aeroporto di Fiumicino straccia letteralmente gli altri scali italiani. A livello di passeggeri, il Leonardo da Vinci enl 2023 ha fatto viaggiare 40 milioni e 313 mila persone (in aumento del 38% rispetto al 2022 e del 2% rispetto al 2019)) contro i quasi 26 milioni di Milano Malpensa ed i 16 milioni di Bergamo Orio al Serio. Fiumicino è l’aeroporto più scelto per gli spostamenti a livello nazionale con 8 milioni e 700 mila passeggeri, in aumento del 24% rispetto al 2022. Tenendo conto anche dell'aeroporto di Ciampino, Gli aeroporti romani, complessivamente, detengono una quota del 22,5% del traffico passeggeri (vs 20% del 2022) e del 19,6% del cargo (vs 14,4% del 2020).

Le rotte preferite in Italia

Non sarà una sorpresa sapere che il maggior numero di passeggeri che volano dall’aeroporto di Fiumicino lo fanno per recarsi al Sud. La rotta più gettonata è quella Roma – Catania Fontanarossa, con 791 mila passeggeri (+1% vs 2022) ed una quota del 1,2%. Dall’analisi delle rotte emerge che otto collegamenti della top-ten interessano la regione Sicilia, con origine destinazione gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Malpensa. In aumento il traffico tra Roma Fiumicino e Milano Linate, con una variazione positiva del 44%.

Le rotte preferite all’estero

L’aerea geografica con la quale si osserva il maggior traffico è l’Unione Europea, con la Spagna primo Paese, con una quota del 14% (pari a 18 mln di passeggeri) e Roma Fiumicino – Madrid Barajas quale rotta principale. Un dato che è in linea con i dati degli anni passati, con ben 1,8 milioni di passeggeri (+36,1% rispetto al 2022).

La top-ten mostra una significativa concentrazione di collegamenti tra la Francia (n. 4 rotte) e la Spagna (n. 4 rotte) e gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Malpensa. Ancora in aumento il traffico sulla rotta Roma Fiumicino – Atene Int. con oltre 700 mila passeggeri (+27,9% vs 2022) e una quota prossima al 1%.

Andando a vedere luoghi più lontani, le tratte in ambito Internazionale Extra-UE, complessivamente hanno registrato 46,1 mln di passeggeri in Italia, di cui le prime dieci, 6,8 mln, pari ad una quota del 14,8% del traffico Extra-UE.

La tratta con maggiore traffico è Roma Fiumicino – New York JFK, che prende il posto Milano Malpensa – New York JFK, con 981 mila passeggeri (+53,1% vs 2022) e una quota del 2,1%. La top-ten mostra una significativa concentrazione di collegamenti tra l’Inghilterra (n. 5 tratte) e gli aeroporti di Roma e Milano.

“La voglia di tornare a volare e superare le criticità economiche e sociali del periodo pandemico – ha commentato, in una nota, il presidente Enac Pierluigi Di Palma – è ulteriormente confermata dall’aumento del numero dei passeggeri e dalla ripresa del traffico aereo nel 2023, tendenza consolidata anche nei primi mesi di quest’anno. Il trasporto aereo è in asset sempre più importante per il Paese e si inserisce in un trend di crescita e innovazione tecnologica, sostenibile e green, della nuova mobilità aerea avanzata, il presente e il futuro del trasporto aereo”.