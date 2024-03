I tassisti contestano il Dataroom di Milena Gabanelli: “Il servizio taxi non è carente"

Le chiamate rimangono inevase non per carenza dei mezzi ma perché lo stesso utente prenota più volte. È questa, in sintesi, la replica delle sigle sindacali dei taxi al Dataroom di Milena Gabanelli. La giornalista, infatti, aveva presentato uno studio sull’efficienza del servizio delle auto bianche in Italia, concentrandosi ovviamente anche sulla questione romana. Gabanelli ha presentato dati e statistiche che sono state contestate dai rappresentanti dei tassisti, in particolare quelli sulle "chiamate inevase".

Chiamate inevase

Secondo i dati raccolti, lo scorso luglio le chiamate andate a vuoto di chi cercava un taxi a Roma sono state 1,3 milioni, pari al 44% del totale. Un numero enorme specialmente se paragonato a quello del Comune di Milano, dove le richieste inevase sono state 500 mila.

Le licenze

L’altro “tasto dolente” toccato dal Dataroom è stato quelle delle licenze. Numeri noti già da tempo, con Roma che ne ha 7692. In Campidoglio si sta ancora lavorando ad un nuovo bando “oneroso”, per mettere a gara 1.000 licenze fisse e 500 stagionali. Un aumento richiesto anche dall’Antitrust e che ha già causato diversi scontri con la categoria. Sempre secondo il Dataroom, infatti, i tassisti sono contrari a nuovi bandi perché vorrebbero continuare ad avere il monopolio sul settore. Infatti, dopo appena 5 anni, è possibile vendere la propria licenza a terzi, con prezzi che arrivano anche a 200 mila euro. Un bando vorrebbe dire azzerare, o quasi, questo mercato.

Dati strumentali

Le associazioni Tutela Legale Taxi, Claai, Federtaxi, Satam, Tam, Ugl Taxi, Uritaxi, Unione Tassisti d’Italia hanno scritto una nota nella quale definiscono i dati forniti “strumentali” e che “non danno un’informazione corretta sul settore taxi in Italia”. Per i sindacalisti “non si può spacciare il dato del mese di luglio come una costante” visto che “il settore taxi interessa un mercato stagionale”. “Purtroppo ciò che ricostruzioni intellettualmente disoneste non vogliono considerare è che 10 chiamate inevase rappresentano il più delle volte il solito utente - e non 10 utenti - che chiama da una zona al momento non raggiungibile o non coperta dalla presenza di un taxi, oppure perchè non trasportabile per i più svariati motivi” sottolineano i sindacati. I dati, secondo loro, non terrebbero quindi conto di questo aspetto.

La concorrenza di Uber

La Gabanelli ha sostenuto che i tassisti non vogliono la concorrenza di Uber, la piattaforma che, da anni ormai, divide il settore. “Perché la vostra etica – chiedono i sindacalisti - dovrebbe volere una vera e propria forma di concorrenza sleale, visto che queste multinazionali farebbero lo stesso lavoro dei taxi ma senza le loro regole? Perché auspicare l’arrivo di realtà multate dal garante per la privacy per uso improprio dei dati dei clienti, accusate di discriminazione nei confronti dei disabili, e finanche di “discriminazione salariale algoritmica”? È questo il mondo del lavoro che Gabanelli e il Corriere della Sera auspicano?” , chiedono i sindacati.

La solidarietà del Campidoglio

Non solo i sindacati. La consigliera capitolina della Lista civica Gualtieri sindaco, Elisabetta Lancellotti, ha diramato una nota per “muovere alcune osservazioni” sul servizio di Milena Gabanelli: “Mi preme infatti innanzitutto segnalare che usare i dati delle chiamate taxi inevase inerenti al solo mese di luglio scorso non è preciso né esaustivo: innanzitutto perché i dati sono palesemente gonfiati dal fatto che un utente possa aver chiamato e non avuto risposte da più strutture o app e, inoltre, perché il periodo corrisponde a quello in piena esplosione delle presenze turistiche dovute alla bolla post covid” sottolinea ancora la consigliera.

Più taxi sulle strade

Lancellotti ha invitato Milena Gabanelli a farsi un giro sui taxi romani “e verificare di persona come da mesi i tassisti nella Capitale affollino numerosi i posteggi taxi in attesa di utenti. Potrebbe essere anche una costruttiva occasione per raccontarle che il servizio pubblico taxi ha avuto un ottimo share di gradimento dai cittadini che hanno risposto al sondaggio promosso, come ogni anno, dell’Agenzia per la qualità dei servizi pubblici di Roma Capitale. Da oltre un mese Roma, va ricordato per completezza di informazione, ha 500 nuovi taxi in più grazie alle doppie guide che l’assessorato alla Mobilità ha promosso snellendo la burocrazia e nei prossimi mesi tale numero aumenterà sicuramente. Ci tengo infine a sottolineare che Roma è la prima città dove sono stati sviluppati un’app e un numero unico a gestione pubblica per chiamare i taxi, totalmente gratuiti, che rappresentano l’unica valida risposta, insieme alle strutture radio taxi, alle multinazionali che vorrebbero abbattere qualsiasi norma che regola il settore”.