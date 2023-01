Non c'è pace per la panchina di piazzale Socrate: l'influencer contro i vandali

“Ma come se fa ragà, datevi na regolata”. Conclude così il suo reel sulla sua pagina instagram Themino, noto creatore di video su Tik Tok, sull’ennesimo attacco vandalico alla panchina posizionata proprio davanti al belvedere di piazzale Socrate.

Una gamba rotta e staccata, lasciata li in bella vista, mentre tutto intorno vengono lasciati rifiuti di ogni tipo. Eppure, proprio in quel punto, si può godere di una bellissima vista sulla Città Eterna. Ed proprio per il grande amore verso questa piazza, e verso Roma, che l’influencer ha comprato e posizionato li questa seduta in plastica, mettendola a disposizione di tutti.

La denuncia è di stamattina, sabato 8 gennaio, e in pochissimo tempo ha raggiunto migliaia di visualizzazioni e messaggi di solidarietà: “Avevo paura ad aprire il messaggio ed avevo ragione - dice Themino nel video postato -. Gli hanno rotto una gamba e l’hanno lasciata li, e la gente continua a sporcare per terra”. L’ultima volta fu danneggiata lo scorso 23 dicembre. Subito sostituita, sono passati solo pochi giorni da questo nuovo atto vandalico.