Torvaianica: Daniele Truocchio nella lista di Forbes, tra gli under 30 più influenti al mondo

Il suo nome compare nella lista stilata da Forbes per annoverare gli under 30 italiani più influenti al mondo. Lui è Daniele Truocchio, 28enne originario di Torvaianica Alta che da qualche anno vive a Los Angeles: oltreoceano firma le musiche per le serie tv americane. Lo abbiamo raggiunto al telefono, ai nostri taccuini ha raccontato l’incredulità e la gioia di far parte dell’elenco più famoso del pianeta, nelle stesse liste in cui – anni fa – sono comparsi i nomi di Mark Zuckerberg, Jeff Bezos ed Elon Musk. “Scoprirlo è stato surreale, non me l’aspettavo” ha detto il compositore romano con la voce piena di entusiasmo, lo stesso di quando a marzo scorso si è raccontato a Roma Today.

Il suo nome nella lista di Forbes under 30

È partito tutto da un questionario. “Qualcuno – non so chi, ma che ringrazio di cuore – mi ha segnalato e sono stato contattato dalla redazione di Forbes per compilare un form, molto lungo, mi hanno chiesto tante cose, non solo del passato ma anche del presente e di quello che avrei fatto in futuro per capire se, in caso, sarei stato un buon ‘disruptor’, cioè colui che rompe le barriere e innova”. Il suo questionario, come tutte gli altri, è finito sulla scrivania dei giudici che revisionano la documentazione. Un giorno, si accorge di essere stato inserito in un gruppo privato su Slack – un nuovo software per la comunicazione aziendale interna – che aveva proprio il nome di ‘Forbes under 30’. È stato allora che ha contattato la redazione e ha scoperto di essere nell’elenco. “È stata la notizia più importante che abbia mai ricevuto nella vita” ha detto ancora emozionato al nostro giornale. Daniele Truocchio compare nella sezione intrattenimento, la stessa di cui fanno parte i Maneskin – rock band romana – e Khaby Lame – youtuber milanese.

La vita a Los Angeles con Giorgia e la musica

Intanto, a Los Angeles dove vive con la moglie Giorgia, anche lei romana – continua a comporre musica. “Sto iniziando a lavorare all'episodio pilota di una serie americana – ha detto – intanto The Relentless One il documentario per cui ho composto le musiche ha avuto la premiere mondiale al American Documentary and Amation Film Festival di Palm Springs e la Sitcom "A Sitcom For Gio" è uscita a maggio, creata da Oral Ellis, e diretta da Shawn Harrison (Waldo Faldo in “Otto Sotto Un Tetto”, l’iconica commedia Americana degli anni 90).

Il messaggio: "Ai datori di lavoro dico, date fiducia ai giovani"

Far parte della lista degli under 30 più influenti al mondo non è solo entusiasmo. C’è anche la consapevolezza che il mondo abbia aspettative, è una grande responsabilità. Daniele lavora a Los Angeles ma gli piacerebbe lavorare anche in Italia. “L'incoraggiamento che vorrei dare ai datori di lavoro, ed in generale a chiunque abbia qualsiasi tipo di potere è di dare fiducia ai giovani, prendete rischi nei loro confronti perché non si sa mai quali talenti o potenzialità potrebbero sbloccarsi grazie ad un pizzico di fiducia” ha detto. Ha poi aggiunto: “Non in maniera "ideologica" ma in maniera concreta e reale, se vedete una ragazza o ragazzo con un qualcosa in più, con una voglia di fare particolare, prendetelo sotto la vostra ala, pagatelo adeguatamente ed incoraggiatelo”.

L'amore incondizionato di mamma Ursula

Ha aggiunto: “Qualche no nella vita serve, io ne ho avuti e continuo ad averne a bizzeffe, sono proprio quei no che mi spingono a fare cose ancora più grandi. Ma un conto solo i ‘no’, un altro conto è scoraggiare i giovani”. E Daniele non sarebbe il talento che è oggi probabilmente se non fosse stato anche per il suo supporto della sua famiglia. E a sua madre, in particolare nel giorno della festa della mamma, vuole rivolgere un pensiero. “Auguri a mamma Ursula, il suo supporto e il suo amore incondizionato sono stati fondamentali per farmi diventare la persona che sono umanamente e professionalmente”. In bocca al lupo, Daniele.