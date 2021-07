Daniele De Rossi compie 38 anni, gli auguri del club giallorosso

L’ex capitano della Roma ha festeggiato in famiglia il compleanno, lo raccontano gli scatti della moglie Sarah

Buon compleanno Daniele De Rossi! L’ex capitano giallorosso ha spento 38 candeline, sabato 24 luglio. Numerosi gli auguri ricevuti da amici e colleghi che il calciatore ha ripostato sul suo profilo Instagram. Intanto, è la moglie Sarah Felberbaum a raccontare con scatti di famiglia la giornata di festa in casa dell’ex centrocampista della Roma.

Nel lungo elenco, da Iaquinta, Pjanic, Nainggolan e Jorginho, non sono mancati gli auguri di As Roma che dalle pagine Facebook ha ricordato, attraverso un video, alcune delle tappe più importanti del percorso calcistico di De Rossi nel club giallorosso.La società di Trigoria ha corredato il video con la scritta: “Nessuno mai vi amerà più di me. Happy birthday, Daniele De Rossi”, ricordando la frase che l’ex capitano ha dedicato ai tifosi nella lettera di saluto a maggio del 2019.

"Auguri a un grande guerriero" e ancora "Auguri, te stamo a aspettà come mister della Roma" e ancora "Roma te porta nel cuore" i messaggi che i tifosi stanno dedicando a DDR commentando il post di AS Roma.