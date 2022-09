Dal mercato Trionfale parte una campagna di sensibilizzazione sui disturbi alimentari

Ha avuto inizio dal mercato Trionfale una campagna di sensibilizzazione e prevenzione sulle malattie dei disturbi alimentari patrocinata dall'assessorato alle politiche sociali e della salute di Roma Capitale in collaborazine con l'associazione LiberaMente, lo chef Fabio Campoli e Donna Donna Onlus.

Il titolo dell'iniziativa è "Gustiamo insieme la vita, nutriamoci e facciamoci nutrimento". Tra i banchi del mercato Trionfale sono stati esposti pannelli con foto che ritraggono donne diverse dagli stereotipi che nei decenni sono stati acquisiti sull'universo femminile.

Donna Donna Onlus è nata nel 2009 con lo scopo di prevenire, affrontare e vincere i Disturbi dell’Alimentazione e della Nutrizione (D.A.N.), quali anoressia, bulimia e malattie affini e/o conseguenti. Obiettivo della campagna è quello di attivare aiuti per chi è colpito dai disturbi alimentari, ma anche per i familiari che spesso tendono a sottovalutare la malattia, o non sanno come intervenire.

La pandemia ha avuto un ruolo da protagonista nell'incremento dei disturbi alimentari, aumentati del 30% nel periodo di picco della diffusione del virus Sars-Cov2, con un abbassamento dell'età media da quella adolescenziale a pre-adolescenziale e il coinvolgimento della popolazione maschile. Presente all’appuntamento anche Eva, un’adolescente che ha fatto la tesina di terza media proprio sui disturbi alimentari e ha letto ai presenti una commovente poesia da lei scritta.