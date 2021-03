D'Amato: "Chiusura scuola? Il rischio c'è sempre". Sui vaccini alle persone vulnerabili: "Tre i canali per la presa in carico"

"Il rischio di chiusura delle scuole c'è sempre, perché dipende da come corre il virus e dal valore dell'indice Rt. Sono state adottate misure restrittive nell'intera provincia di Frosinone. Noi speriamo di no, ma nel fine settimana c'è un costante allentamento della tensione e quando accade ciò non è mai positivo". A parlare è l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, a margine dell'avvio oggi dei tamponi per gli studenti dell'Università Sapienza di Roma.

Lo stesso D'Amato ha quindi annunciato: "I medici di famiglia nel Lazio potranno vaccinare i loro assistiti "estremamente fragili. Per i pazienti estremamente vulnerabili saranno 3 i canali di presa in carico - ha affermato l'assessore - Attraverso le strutture dove sono assistiti per le cure e le terapie, attraverso prenotazione online e attraverso i medici di medicina generale, con cui venerdì abbiamo concluso un accordo, che potranno vaccinare i loro assistiti con Pfizer".

Questi, schematicamente, i tre canali per le persone estremamente vulnerabili

1 attraverso le strutture dove sono in carico per le cure e le terapie

2 attraverso la prenotazione online su https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/welcome che partirà giovedì 4 marzo con i codici esenzione per patologia

3 attraverso i medici di medicina generale che venerdì scorso hanno sottoscritto l'addendum all'accordo sulle vaccinazioni covid19 con la Regione Lazio, anche per i soggetti vulnerabili, loro assistiti. #SaluteLazio