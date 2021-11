Coronavirus, vaccino di richiamo per l'assessore D'Amato: "Lazio favorevole alla mascherina all'aperto"

Questa mattina l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato, dopo la prima dose di vaccino Janssen (Johnson & Johnson), ha ricevuto la dose di richiamo del vaccino anti-Covid 19 Moderna, all'Istituto Spallanzani di Roma. Ad annunciarlo sui social è l'account ufficiale del sistema sanitario della Regione Lazio.

D'Amato ha poi commentati l'ipotesi delle mascherine all’aperto è stata messa dalle Regioni sul tavolo nel confronto con il Governo: "L'uso della mascherina in questa fase di aumento dell'incidenza" di Covid-19 "è il primo livello di prevenzione e il suo uso può solo portare beneficio soprattutto in questo periodo di grandi spostamenti. Una disciplina omogenea in tutta Italia, a prescindere dai colori, è ora necessaria", all'Adnkronos Salute, l'assessore D'Amato. Quello del ritorno all'uso dei dispositivi di protezione anche all'aperto è "un punto condiviso dalla Regioni, soprattutto Lazio e Veneto. Io e Zaia lo abbiamo posto con forza", dice l'assessore.