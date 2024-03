Muro crollato a Trastevere, il maltempo tra le possibili cause dello smottamento

Un boato sentito da diversi residenti. Così si è annunciato il crollo del muro a Trastevere, in via di San Francesco di Sales. Sabato 9 marzo, poco prima delle 23, un'ampia porzione di un muro di cinta di un'abitazione privata, alto 6 metri e lungo 25, è venuta giù seppellendo quattro auto. E per fortuna solo quelle. I vigili del fuoco, insieme alla polizia locale, hanno messo in sicurezza l'area. Ma come è potuto succedere?

Muro crollato a Trastevere

Non si esclude che ad aver favorito lo smottamento del muro, al civico 20 di via di San Francesco di Sales, siano state le forti piogge delle ore precedenti. Il 9 marzo Roma si è svegliata con una bomba d'acqua e forte vento. Maltempo annunciato dalla Protezione Civile, che per il Lazio aveva dato allerta gialla (che continuerà anche oggi 11 marzo e per 18-24 ore).

Bomba d'acqua su Roma

D'altronde il muro aveva necessità di una messa in sicurezza e secondo quanto emerso, era previsto che venisse fatta a breve. A quanto pare nei giorni precedenti c'erano state attività di disboscamento e rimozione delle edere, proprio per intervenire sulla struttura. Il maltempo avrebbe quindi accelerato il cedimento della porzione di muro, che le attività delle settimane precedenti avrebbero voluto evitare.

Come ha fatto sapere Roma Capitale, gli uffici del I municipio e i vigili del fuoco, dopo aver chiuso la strada, sono in fase di monitoraggio della situazione. In ogni caso, saranno i proprietari dell'abitazione corrispondente al crollo a dover ripristinare il muro.